我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Momo巡迴時因為牙痛難忍，最後選擇直接不治療把那顆牙齒給拔了。（圖／IG@momo）

韓國女團TWICE近期正進行北美巡演，沒想到卻傳出成員Momo健康亮紅燈，她在演出期間因牙齒劇痛難忍，又沒有時間回韓國接受治療，最後竟然選擇直接拔除真牙，消息曝光後讓粉絲心疼不已。Momo在芝加哥演出期間出現嚴重牙痛，甚至痛到整個晚上無法入睡，到當地診所檢查後，醫師表示她過去做根管治療的牙齒出現惡化情況，如果想保留牙齒，就必須回到韓國接受進一步治療，然而當時巡演仍有一週行程，加上工作緊湊，完全沒有時間回國就醫。在止痛藥無法有效控制的情況下，Momo最終忍痛決定直接拔掉那顆真牙，只為維持後續演出狀態，她事後透過粉絲溝通平台泡泡（bubble）向大家致歉，坦言剛拔完牙左臉腫得相當明顯，希望粉絲能體諒她的狀態。除了Momo之外，成員多賢今年2月也傳出腳踝骨折暫停參加行程；彩瑛也因腰部劇痛缺席部分巡演，甚至日前Mina才因為智齒發炎一次拔掉了兩顆，使得台灣演唱會時她只能戴著面紗上台，因此粉絲得知Momo被迫拔牙後紛紛表示心碎，批評公司將藝人當成「賺錢機器」，忽略最基本的健康需求，「年紀輕輕卻連看醫生的時間都沒有」、「JYP到底在搞什麼」、「拔牙也太誇張了！」