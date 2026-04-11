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根據外媒Insider Monkey ，美國知名財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）近日被投資人問及是否該在此時進場買進台積電，克雷默雖然對台積電的基本面給予極高評價，但他卻說，現在更應該逢低布局輝達。克雷默表示，他非常喜歡台積電，但認為資金應該去買輝達，理由是近期股價經歷了大幅回檔，他認為，「這正是應該要擁有它的時候」。儘管在短期資金配置上更傾向輝達，克雷默依然高度肯定台積電的產業霸主地位與營運實力。他回顧台積電近期的財報表現，形容其繳出了「全面爆發」的一季。克雷默特別點出台積電強勁的擴產企圖心，台積電經營團隊已明確釋出「需求熱火朝天」的訊號，並計畫砸下重金擴充產能。台積電今年的資本支出將高達520億至560億美元，較去年大增27%至37%，遠高於華爾街原先預期的450億美元以下。