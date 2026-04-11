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中華職棒樂天桃猿今（11）日靠著陳晨威的再見安打以以2：1險勝中信兄弟，陳晨威賽後表示，原本的想法是推進跑者，但打到中、左外野之間，就有預感會成為再見安打。談到球隊4連勝，陳晨威直言，打線還沒找回過往的水準，「我們打的分數其實沒有很多，投手幫了很大的忙，他們能夠控制住失分，打線該得分的時候，就是盡可能幫助投手，大家一起配合幫忙。」陳晨威此役扛先發第3棒、左外野手，9局下面對李振昌，在一壘有人的情況下，敲出中左之間的安打，壘上的成晉連繞3個壘包回到本壘攻下再見分，陳晨威開季9場3度獲選單場MVP。陳晨威賽後表示，當下沒有設定要怎麼攻擊，只想把球往右半邊打，將跑者推進到得點圈，不過他掌握李振昌的速球，往反方向攻擊，當下看到球落地，他就覺得成晉有機會跑回再見分，「我覺得沒意外會跑得回來，因為一壘也是有腳程的成晉。」陳晨威開季9戰敲出13安、3轟、9分打點，打擊率3成71，狀況相當火燙，「從開季以來，狀況維持得不錯，所以在攻擊上比較沒給自己那麼多壓力。」他直言，在狀況好時，還是要放慢自我，「找到自己的節奏去做攻擊。」雖然桃猿拿下4連勝，戰績爬到中段班，但陳晨威仍點出打線的隱憂，「老實說，我自己覺得在攻擊層面上，可能還沒有像以往那麼好，還是算比較低於平均一點。」陳晨威直言，投手群能在低比分的賽事中將失分降低是關鍵，「我們打的分數其實沒有很多，投手幫了很大的忙，他們能夠控制住失分，打線該得分的時候，就是盡可能幫助投手，大家一起配合幫忙。」陳晨威進一步表示，打線若找到攻擊的節奏並串連起來，加上投手維持好表現，「對我們來說，會是走在該有的節奏，也不會把比賽打得那麼緊繃。」陳晨威的體感非常準，桃猿前8戰攻下19分、場均2.37分，加上此役的2分，9戰攻下21分，場均2.33分，雖然贏球，但場均得分下降。