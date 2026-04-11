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美伊談判的5大重點

美國與伊朗代表團已在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）正式展開談判，目前官方尚未證實，但有消息人士稱談判是以「三方會談」形式進行，可能意味著美國與伊朗並未直接對話，而是透過中間人巴斯基坦官員幫忙傳話，藉此展開間接溝通。根據《CBS》報導，兩名美國官員透露，美國與伊朗之間的談判已經展開；而根據《路透社》報導，消息人士稱是以「三方會談」形式進行，但細節還不清楚，不知道美伊代表團是否坐在同一個房間，也有可能分處兩房，由巴基斯坦官員在雙方之間穿梭傳話。會談前伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）表示，黎巴嫩停火、解凍伊朗遭凍結的資產，是談判啟動的兩項「先決條件」。稍早曾有伊朗媒體報導，稱美國已同意解除對伊朗的制裁，但隨後白宮出面否認，強調並未在談判開始前與伊朗達成任何共識。《BBC》整理了美伊談判的5大重點，分別是荷姆茲海峽、伊朗的核計劃、黎巴嫩停火、美國對伊朗的制裁、伊朗在中東的武裝代理人網絡，在這5項議題中，美國與伊朗的立場都存在巨大的分歧，且從談判雙方公開表態的談話中，似乎都無意向對方讓步。