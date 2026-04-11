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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退系列賽首戰，今（11）日在台北小巨蛋圓滿落幕。林志傑在場上狂飆本季新高21分率隊奪勝，賽後球團更重金邀請宇宙人、范逸臣、Matzka舉行演唱會。在Matzka演出名曲〈一朵花〉時，原本害羞躲在後方的林志傑被隊友「強行」拉上台，展現出與場上霸氣怒吼截然不同的靦腆反差萌。林志傑今日迎來退役系列賽首戰，他全場狂轟本季新高的21分率領富邦勇士以114：95力退來訪的領航猿。賽後勇士球團青來宇宙人、范逸臣、Matzka三組嘉賓帶來賽後演唱會。在Matzka帶來名曲〈一朵花〉時，許多勇士球員都上到球場一起合唱，蔡文誠也拉著害羞又低調的主人公林志傑上來跟大家合唱。賴廷恩、曾祥鈞等人都唱得很開心，唯獨林志傑麥克風都已經拿到他嘴邊還是沒開口，只有稍微小小唱了兩句。不過在歌曲尾聲，林志傑也跟著Matzka擺手、晃起身體，臉上帶著經典的靦腆笑容。演唱會結束後，現場燈光漸暗，聚光燈獨自打在林志傑身上。他特地為了明天無法到場的球迷說了幾句話：「明天可能有些球迷沒辦法來到現場。謝謝你們一直長期來支持我，雖然明天沒到現場，然後我還是一樣要謝謝你們。」