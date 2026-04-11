美式賣場好市多（Costco）內湖門市近日開賣「台式無骨鹹酥雞」，每份售價79元，成為熟食區新亮點，引起大批網友熱議。產品以杯裝形式販售，掀起嘗鮮熱潮，不少實際品嚐的網友給予正面評價，認為「鹹香好吃」、「沒有油耗味」、「薄皮口感佳」，有店員透露為內湖首賣，未來是否推廣至全台仍待觀察。
內湖好市多開賣「台式無骨鹹酥雞」！會員狂讚：鹹香好吃
一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多內湖店竟然有鹹酥雞，還蠻好吃的呢！」並附上照片指出，熟食區除了原本的披薩、熱狗堡外，新增了「台式無骨鹹酥雞」，每份售價79元，消息曝光後迅速引起關注與討論。
不少實際品嚐過的民眾紛紛留言分享心得，「鹹香好吃」、「今天去吃還不錯，沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」、「薄皮超讚啦」，也有人透露是以杯裝呈現，「倒出來份量有比鹹酥雞攤多，本身有調味了沒灑粉」，建議搭配飲料一起享用更有整體氛圍。
不過，也有部分網友抱持不同看法，「79元這樣份量好像有點少」、「沒有油耗味，但味道比較重是真的」、「請問這是在美國嗎？台式鹹酥雞台灣就一堆在賣了，到底為什麼要去好事多買鹹酥雞」，形成兩極評價。
好市多「台式無骨鹹酥雞」熟食區新亮點！內湖店首賣
此外，有人觀察到並非所有門市都有販售，「汐止店沒有」、「想吃！前幾天去中和店沒看到」，顯示好市多尚未全面開賣。原PO也補充，現場設有試吃攤位，「聽員工說好像是內湖首賣」，可能是期間限定商品，未來是否擴展至其他分店仍有待後續觀察。
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一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多內湖店竟然有鹹酥雞，還蠻好吃的呢！」並附上照片指出，熟食區除了原本的披薩、熱狗堡外，新增了「台式無骨鹹酥雞」，每份售價79元，消息曝光後迅速引起關注與討論。
不少實際品嚐過的民眾紛紛留言分享心得，「鹹香好吃」、「今天去吃還不錯，沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」、「薄皮超讚啦」，也有人透露是以杯裝呈現，「倒出來份量有比鹹酥雞攤多，本身有調味了沒灑粉」，建議搭配飲料一起享用更有整體氛圍。
好市多「台式無骨鹹酥雞」熟食區新亮點！內湖店首賣
此外，有人觀察到並非所有門市都有販售，「汐止店沒有」、「想吃！前幾天去中和店沒看到」，顯示好市多尚未全面開賣。原PO也補充，現場設有試吃攤位，「聽員工說好像是內湖首賣」，可能是期間限定商品，未來是否擴展至其他分店仍有待後續觀察。