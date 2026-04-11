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中國國家主席習近平於「鄭習會」提及歡迎我國農漁產品輸入。農業部今（11）日回應，中國近年來多次以不符合國際規範與科學原則的理由，禁止多項台灣農產品輸入，農業部針對外銷採取「分散風險、多元布局」策略，持續協助農民與業者拓展海外市場，避免我國農產品外銷過度依賴中國市場。習近平昨會見國民黨主席鄭麗文時，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。農業部指出，過去台灣農產品對中國市場依賴度較高，但中國近年屢次以不符合國際慣例與科學原則的理由，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口；且中方忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易之要求，嚴重影響我農民收益。如中國自2022年全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，惟迄今中方並未回應我方，僅公布部分輸銷名單，且對所公布資料並無相關說明，顯見中國政策不透明且具高度不確定性。農業部強調，政府近年來積極推動農產品出口市場多元化，已展現具體成果。自2020年起中國陸續暫停我多項農產品輸入，2021年至2025年我農產品外銷中國以外市場金額約39.4億至45.6億美元，均較2020年38.9億美元成長。透過國際合作及諮商談判成功爭取進入新市場，近年成果包括鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本、芒果與番石榴外銷歐盟、文旦柚外銷馬來西亞，以及生鮮豬肉、豬皮、豬內臟外銷菲律賓、新加坡等。以鳳梨為例，原本高度依賴中國市場，經農業部與農民及業者共同努力拓銷日本市場，鳳梨銷日數量從2020年的2,160公噸，增至2025年16,014公噸，成為臺灣鳳梨最大出口國，也帶動鳳梨輸往新加坡、紐澳等高端市場成長。農業部也透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。