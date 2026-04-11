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▲BTS回歸後首次巡演在首爾登場，不過現場卻爆出重大竊案。（圖／美聯社）

世界級天團BTS（防彈少年團）全員完成兵役後正式回歸，4月9日起展開全新世界巡演《ARIRANG》，首站選在韓國高陽綜合運動場登場，沒想到今（11）日的演出開始前，卻爆出巨大偷竊案，500條用來驗證身分的入場手環遭不明人士給偷走，為此官方緊急發公告，呼籲粉絲不要購買來路不明的手環、票卷，以免花了錢無法進場變成冤大頭。今日為《ARIRANG》的第二場演出，沒想到下午出現一名不明男子，趁現場人潮混亂之際，潛入場館售票亭竊走約500條入場手環後逃逸，由於該手環為觀眾進場的「唯一通行證」，需通過身分核驗後配戴才能入場，因此手環被摸走也被猜測是不法黃牛團隊在現場作亂所致。對此，所屬公司HYBE與BIGHIT MUSIC火速發出聲明，提醒粉絲切勿購買來路不明的手環，並強調所有未經官方核驗的手環一律無法入場，以防止不法行為擴大，目前警方已透過監視器畫面掌握嫌犯特徵，正全力追查中，希望能儘快將人逮捕歸案。此次《ARIRANG》巡演以高規格打造，舞台採用360度四面設計，讓粉絲能全方位感受演出魅力，首場演出雖然遇上大雨，BTS成員仍敬業在雨中熱唱，氣氛不減，其中成員V更在歌曲〈SWIM〉中直接於舞台上模擬游泳動作，帶動全場氣氛，讓ARMY（粉絲名）嗨到最高點。