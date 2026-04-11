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▲鄧紫棋在第三天演唱會上淚崩爆哭。（圖／讀者提供）

手機燈海太震撼 感動到一度唱不下去

坦承脆弱與不安 舞台上卸下多年心防

歌手鄧紫棋在台北大巨蛋舉辦《I AM GLORIA》巡演，進入連唱第3天，現場氣氛依舊火熱，然而在演出過程中，她卻罕見情緒潰堤，當場落淚。今（11）晚鄧紫棋換上一襲白紗造型，先帶來〈GLORIA〉後，準備銜接演唱〈Amazing Grace（奇異恩典）〉時，突然情緒湧上心頭，臉上掛著兩行淚痕，讓全場觀眾瞬間安靜，氣氛轉為感性。鄧紫棋在演唱後透露，自己在準備開唱〈奇異恩典〉前，因為看到全場觀眾自發亮起手機燈海，當場情緒失控，她坦言自己一走出來抬頭看到整片燈光時，瞬間被感動擊中，「真的忍不住」，眼淚完全止不住。甚至在演唱前出現長達約40秒無法發聲的情況，必須停下來整理情緒，畫面令人動容。面對突如其來的情緒潰堤，鄧紫棋也在台上幽默自嘲，笑說自己前兩天才提過「妝不防水」，沒想到觀眾還特地用燈海讓她直接破功，她一邊擦淚一邊苦笑表示，原本並不想在每一場演唱會都落淚，但這樣的感動真的無法控制，甚至笑說自己「眼淚鼻涕一起流」，還因舞台高度一時拿不到紙巾，讓現場氣氛在感動中帶點輕鬆。在情緒稍微平復後，鄧紫棋也向觀眾吐露心聲。她坦言過去的自己個性要強，很少在大眾面前展現脆弱，但隨著成長，逐漸理解真正的堅強其實是敢於面對不完美。她表示，即使站在舞台上帶給大家力量，自己也同樣會感到害怕與不安，這些情緒過去一直隱藏，如今選擇更真實地面對與分享。鄧紫棋最後也將情緒轉化為力量，向全場觀眾喊話，希望大家能在這一刻放下壓力與負擔。她提到，這個世界充滿喧囂與不安，但音樂可以帶來片刻的平靜，也希望透過這首〈奇異恩典〉，送給大家一份安心與祝福，她感性表示：「愛是可以包容一切的」，並感謝歌迷一路以來的支持，讓這場演出在淚水與掌聲中留下深刻記憶。