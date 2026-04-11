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為健全桃園機場聯外高快速路網，提升機場客貨運及自由貿易港區發展潛力，交通部高速公路局於今（11）日上午辦理「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮，國1甲線新建工程計畫總經費805.86億元，預計於2031年完工，全線通車後，可縮短台北、林口至桃園機場行車路徑約5公里，節省約15分鐘。行政院長卓榮泰表示，桃園是國家的門面，更是全國「六大區域產業及生活圈」率先核定之「桃竹苗大矽谷」區域旗艦計畫的核心重鎮，因此做好交通建設，才能讓發展確實到位。他指出，國1甲不只是一條新的高速公路，它更可串聯國1與台61等高快速公路形成完整路網，全線設置2個系統交流道及4個一般交流道，不僅可服務桃園機場三航廈及三跑道擴建衍生約4,500萬旅次交通需求，也提供未來航空城20萬人口便捷交通，更是強化自貿港區及貨運園區等經濟發展的基礎建設，讓客貨運輸效率大幅提升。交通部次長陳彥伯指出，隨著國家經濟發展，桃園機場每年旅次已超過4,800萬人次，交通部除辦理三航廈及三跑道建設外，再加上航空城開發計畫，因此急需推動國1甲來紓解國2及台4線交通負擔。此外國1甲也是桃園4橫4縱路網重要道路，國1甲完成後可與國1及台61等形成完整高快速路網，除提供桃園機場往返台北港之雙港貨運服務，強化桃竹苗大矽谷整體廊帶運輸效能外，民眾透過國1甲銜接台61往北亦可直達淡江大橋及淡水等北海岸地區，交通更為便利。