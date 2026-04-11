我是廣告 請繼續往下閱讀

就在美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判之際，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體頻頻發文，川普最新開嗆說只有「假新聞」在喊伊朗贏，稱伊朗明明輸超慘，川普還說正在清理荷姆茲海峽，並稱這是為了「幫全世界各國一個忙」。川普在他個人Truth Social發文表示，「假新聞媒體已經徹底失去公信力，其實他們一開始就沒什麼公信力可言，因為嚴重的『川普失調症』，他們很愛說伊朗在『贏』，但事實上，大家都知道他們在輸，而且是輸得很慘！」川普強調，「他們的海軍沒了、空軍沒了、防空系統蕩然無存、雷達全毀，導彈和無人機工廠基本上大多已被摧毀，連同導彈和無人機本身也是如此。最重要的是，他們長期以來的『領導人』已經不在了，感謝阿拉！」川普進一步嘲諷說，「他們唯一能做的，就是威脅某艘船可能會『撞上』他們的水雷。順帶一提，他們用來布雷的28艘船，現在也全都沉在海底。我們現在正開始清理荷姆茲海峽，這是為了全世界各國，包括中國、日本、韓國、法國、德國等，幫大家一個忙。令人難以置信的是，他們自己卻沒有勇氣或意願來做這件事。非常有趣的是，來自許多國家的空油輪正紛紛前往美國裝載石油！」川普隨後又在另一篇發文中表示，「在伊朗爭取自由的鬥爭中，我密切關注著化肥價格。美國絕不容忍化肥壟斷企業哄抬物價！美國農民們，我們與你們同在！」根據伊朗國家電視台報導，伊朗否認今日有任何美國船隻通過其領海，等於是否認了川普關於美國正在清理荷姆茲海峽的說法。