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眾所矚目的「鄭習會」在昨（10）日正式舉行，國民黨主席鄭麗文、中國領導人習近平都特別重申「九二共識、反對台獨」是共同的政治基礎。但值得關注的是，鄭麗文在論述九二共識時，並未像前總統馬英九將必講的「一中各表」說出口，而是把其意涵放進「和平框架」中進行論述，學者分析，不排除是刻意不講，讓「一中」闡述的空間更模糊。同時，透露美國華府正密切關注，台灣得嚴防「不願意自我防衛」等輿論在美發酵。剛從美國訪問回台的淡江大學戰略所副教授林穎佑接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，對中國來說，所謂的一中就是一個中國原則，這是沒得談的。況且現在的兩岸局勢已經不是當年談九二共識的兩岸局勢。鄭麗文沒講一中各表，是利用戰略模糊的方式，來達到自己想要的解釋。但這也很可能會讓中國誤以為「你的一中是不是也是中華人民共和國」，容易落入一國兩制的框架。但當陸委會指出鄭麗文的和平框架就是一國兩制台灣方案，有國安人士批評是企圖將台灣議題去國際化，遭國民黨副主席張榮恭反嗆，越國際化才越會造成一中化。對此，林穎佑提醒，若兩岸真的統一，不可能沒有國際問題，因為台灣有地緣戰略問題，會讓「台灣、台海問題」變成國際關注焦點，特別是會對同樣位屬在第一島鏈的日本、菲律賓兩個國家產生影響。針對習近平喊話歡迎台灣農漁產品進口中國，林穎佑認為，中方很可能只針對藍營執政縣市的產品進行開放，藉由藍綠有別策略來打擊台獨，影響民眾最後的投票意向。企圖利用這次與鄭麗文的互動，來觀察台灣年底的選舉狀況，再思考對台政策有哪些方式需要調整，是一場面對2028選舉的起手式。林穎佑呼籲，台灣現在最需要留意的是，中國是否會在美國輿論圈釋放錯誤消息，塑造台灣是一個不願意自我防衛的國家。因為現在不只對美軍售案延宕，台灣最大在野黨的主席還跑去見習近平，會讓外國人認為「那我幹麻去幫你防衛」。若美國華府吹起這樣的風向，很可能讓台灣的疑美論再度被討論，陷入國際政治戰。