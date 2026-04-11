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中華職棒樂天桃猿22歲投手曾家輝本季初先發一戰成名，今（11）日再度登板，先發交手中信兄弟，主投5局失1分、送出3K，最終無關勝敗。桃猿總教練曾豪駒賽後表示，曾家輝狀況不如上一場好，但也是寶貴的經驗，學習如何應對；桃猿主力打者陳晨威則說，曾家輝很有未來性，無論變化球、速求都能製造打者揮空，但陳晨威也點出曾家輝續航力不足的問題，「要慢慢再調整好一點，來拉長他的局數，會對球隊很有幫助。」曾家輝今年擠進桃猿先發輪值，4月3日對富邦悍將主投5局失1分，飆出10次三振一戰成名，今日面對兄弟，是他生涯首度交手「黃衫軍」，同樣主投5局失1分，被敲出4安，送出3次三振、2次保送，最終無關勝敗。桃猿總教練曾豪駒賽後表示，曾家輝此役的首球好球率沒那麼高，所以投得比較辛苦，「不過這也是他學習的經驗，怎麼在狀況不如上一場好的時候去投球，那他也把整個局數吃到5局，是一個好的經驗。」此役奪下MVP的陳晨威直言，曾家輝2場比賽在帳面上的數據不錯，是很有未來性的年輕投手，「他的球威、球質、變化球都能引誘打者，甚至直球也能製造打者揮空，我覺得是一個蠻值得去討論的投手。」不過陳晨威也同時點出曾家輝有續航力不足的問題，「這2場都投5局左右，可能要在控球或是跟打者的決勝球，不要讓打者消耗太多用球數。」陳晨威對曾家輝寄予厚望，「以先發投手來說，5局來是勉強及格，要慢慢再調整好一點，來拉長他的局數，會對球隊很有幫助。」