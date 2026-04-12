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4月媽祖遶境「黃金補運期」！3招接引媽祖能量

▲白沙屯媽祖進香將於4月12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步行程，今年報名香燈腳人數突破45萬人，刷新紀錄。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書粉專）

媽祖進香2禁忌注意！孕婦別鑽轎底

▲廖大乙指出，女性生理期或懷孕仍可參與媽祖進香，但孕婦應避免鑽轎底與觸碰鑾轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書粉專）

白沙屯媽祖4月12日深夜起駕展開8天7夜進香行程，隨後大甲媽祖4月17日遶境，兩大盛事時間接近，「雙媽會」可能於彰化登場。對此，命理專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」表示，整個4月屬於能量轉換的重要時段，是補運的黃金期。即使無法實際跟隨遶境，也能透過3種方式與媽祖連結，幫助轉運、祈求平安順遂。另外，民俗專家廖大乙也透露香燈腳需要注意2禁忌。可透過觀看媽祖遶境直播，或前往住家附近的媽祖廟參拜，建立最簡單的能量連結。遶境期間維持心境平和、避免衝突與爭執，有助於接收媽祖的庇佑。此時行善特別重要，無論是幫助他人或捐出零錢，皆能與慈悲能量產生共鳴，進而提升貴人運。另一方面，媽祖進香過程中仍有不少民俗禁忌需留意。廖大乙表示，女性在生理期或懷孕期間仍可參與活動，重點在於心誠則靈，不需過度擔心。不過他也提醒，孕婦需避免觸犯特定禁忌，包括不可鑽轎底，也不宜觸摸鑾轎，以免影響自身與胎兒狀況。此外，香燈腳在穿著上也需特別注意整齊與得體，避免穿著破損褲子。廖大乙解釋，褲子象徵個人財運，若有破洞就有「漏財」之意；而露肚臍的服裝則象徵財庫外露，若穿著過於暴露或破損參與進香，等同讓財運流失，恐影響祈福效果。