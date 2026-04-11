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電影《大賣空》（The Big Short）原型人物華爾街傳奇投資人貝瑞（Michael Burry），在Substack平台向付費訂戶發布的最新文章表示，他正大舉逢低買進中國電商巨頭，另一方面則看空輝達。根據《華爾街見聞》報導，貝瑞在貼文中透露，他已將資金大舉轉向中國科技股，不僅新建倉買進阿里巴巴，更將京東視為重要標的，持倉比例略高於6%。貝瑞指出，京東近期股價弱勢提供了極具吸引力的入場點，暗示此番布局屬於逢低買入的抄底策略。相較於對中概股的看好，貝瑞對當紅的AI概念股則維持高度警戒。他曾在2月公開警告，質疑科技巨頭為發展AI而投入的大規模資料中心資本支出，恐將損害企業的資產負債表與長期獲利能力。貝瑞進一步擴大了對輝達的空頭部位，最新買入了2027年1月到期、履約價為115美元的輝達看跌期權，每口成本為3.3美元。同時，他先前建倉的另一批2027年1月到期、履約價100美元的輝達看跌期權，目前也持續抱牢。貝瑞說明，他的名義空頭部位大約為3%，如果輝達真的開始大幅下跌，光是借貸成本就可能輕鬆達到甚至超過這個水準。