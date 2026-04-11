KBO韓國聯賽今（11）日韓華鷹台灣左投王彥程先發，對戰起亞虎6局僅失1分，雖韓華牛棚不給力，遭對手逆轉。但王彥盛的好投也讓韓媒盛讚為「台灣王子」，賽後向場邊觀眾深深鞠躬的樣子，更吸引台韓兩地球迷跨國討論。韓國網友紛紛在貼文底下留言「對不起了彥程啊」，另發文討論王彥程名字背標早已售罄，可見今天先發雖未奪勝投，場上場下都已在球迷心中留下好印象。
王彥程受韓媒讚「台灣王子」 賽後向觀眾鞠躬獲讚
王彥程今出戰起亞虎，繳出6局僅失1分、用85球，僅被敲出6支安打，外加5K、無保送的好成績，他下場時就有韓媒報導以「到底是怎麼只花1.5億就簽下王牌先發？台灣強投飆148公里、狂送5K壓制力十足」為題，指出韓華鷹讓王彥程進入 KBO聯賽是明智之舉。
韓媒《OSEN》不僅在新聞中稱王彥程為「台灣王子」，更在賽後後特別發出他向外野觀眾鞠躬致意的照片。此圖也被台灣網友傳到社群網站Threads上，被讚「無論輸贏都認真面對」，該文破兩千讚，甚至吸到韓國球迷在底下留言道歉，「對不起了彥程啊（미안하다 옌청아）」兩地球迷互動相當暖心。
另位韓國網友甚至留下，「大家都學著點吧，就算比賽輸了，對一路支持到最後的球迷，這才是應有的尊重，謝謝彥程（야들아 보고배워라~경기는 졌어도 끝까지 응원해주신 팬들에대한 예의다.옌청아고마워~）」展現對王彥程的肯定。
球衣線上早賣光！ 韓網喊：「彥程我會守護你的」
王彥程鞠躬的片段，同樣被韓華鷹的韓國球迷錄下，並轉發至Threads，只見他深深鞠躬長達5秒，球迷文章也寫下，「連三壘方向的球迷都一一鞠躬致意，那個畫面真的讓人又感動又心疼。」
其他篇提及王彥程的韓文貼文下不僅也有韓華鷹道歉，也有網友逗趣回應，「王女婿本來可以拿勝投的啊！明明可以做到的啊！」此外，韓國球迷也發文討論寫有王彥程名字與號碼、可用來燙印隊服的「名字背標」線上通路已售罄，「球衣銷售額感覺都要比薪水還高了吧，彥程我會守護你的」、「拜託待個5年吧，彥程啊」。
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王彥程今出戰起亞虎，繳出6局僅失1分、用85球，僅被敲出6支安打，外加5K、無保送的好成績，他下場時就有韓媒報導以「到底是怎麼只花1.5億就簽下王牌先發？台灣強投飆148公里、狂送5K壓制力十足」為題，指出韓華鷹讓王彥程進入 KBO聯賽是明智之舉。
韓媒《OSEN》不僅在新聞中稱王彥程為「台灣王子」，更在賽後後特別發出他向外野觀眾鞠躬致意的照片。此圖也被台灣網友傳到社群網站Threads上，被讚「無論輸贏都認真面對」，該文破兩千讚，甚至吸到韓國球迷在底下留言道歉，「對不起了彥程啊（미안하다 옌청아）」兩地球迷互動相當暖心。
另位韓國網友甚至留下，「大家都學著點吧，就算比賽輸了，對一路支持到最後的球迷，這才是應有的尊重，謝謝彥程（야들아 보고배워라~경기는 졌어도 끝까지 응원해주신 팬들에대한 예의다.옌청아고마워~）」展現對王彥程的肯定。
球衣線上早賣光！ 韓網喊：「彥程我會守護你的」
王彥程鞠躬的片段，同樣被韓華鷹的韓國球迷錄下，並轉發至Threads，只見他深深鞠躬長達5秒，球迷文章也寫下，「連三壘方向的球迷都一一鞠躬致意，那個畫面真的讓人又感動又心疼。」
其他篇提及王彥程的韓文貼文下不僅也有韓華鷹道歉，也有網友逗趣回應，「王女婿本來可以拿勝投的啊！明明可以做到的啊！」此外，韓國球迷也發文討論寫有王彥程名字與號碼、可用來燙印隊服的「名字背標」線上通路已售罄，「球衣銷售額感覺都要比薪水還高了吧，彥程我會守護你的」、「拜託待個5年吧，彥程啊」。