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▲鄭志龍(左2)開球時感性表示：「很榮幸能見證這個重要時刻，看到志傑從爆發力新星成長為掌握全局的領袖，這份精神將持續影響台灣籃壇。」（圖／業者提供）

▲林志傑於引退週首日全力拚戰，以熟悉的節奏與拚勁展現不變的「野獸魂」，得分後更做出招牌「野獸吶喊」，點燃全場氣氛。（圖／業者提供）

▲台灣大哥大與緯來共同出品《宇宙啦啦隊》成員Lydia(左2)、靚靚(左3)、叩叩(左1)現身MyVideo攤位與球迷熱情互動，更親自下場挑戰投籃遊戲，與球迷同樂，現場氣氛熱絡。（圖／業者提供）

▲台灣大冠名贊助「林志傑引退週」門票自開賣後短時間內即全數完售，兩場賽事累計觀賽人數達27,000人，展現球迷對「野獸」林志傑的高度支持與熱情。（圖／業者提供）

台灣大哥大連續第7年攜手臺北富邦勇士打造主題週，今(11)日於臺北小巨蛋舉行「THE BEAST－12 FOR 12」林志傑引退活動。台灣大總經理林之晨出席，並邀請籃球啟蒙教練、「籃球博士」鄭志龍擔任開球嘉賓，兩代同為「12號」的代表性球員同場現身，為「野獸」職業生涯最終篇章揭開序幕。明(12)日17:00將迎來生涯最終戰，屆時將有引領林志傑開啟籃球夢的重量級嘉賓到場開球，台灣大同步透過MyVideo平台全程免費直播，讓球迷跨裝置即時見證這一刻。此外，台灣大官方Facebook亦推出「那些年，我們一起追的野獸」活動，邀請球迷分享回憶，即可抽林志傑《FreeDunk》簽名球與球衣。首日由「籃球博士」鄭志龍擔任開球嘉賓，拋球瞬間勾起全場球迷對於「中華隊永遠的十二號」的集體記憶，也象徵台灣籃球世代精神的延續。鄭志龍曾於2007年至2011年間擔任「台灣大籃球隊」(臺北富邦勇士前身)總教練，在林志傑職業生涯初期，從技術細節、比賽閱讀到職業態度的養成，皆給予關鍵指導。如今由鄭志龍親自拋出開球，與昔日弟子、今日的「野獸」同場交會，讓這段從啟蒙到巔峰的歷程，在此刻完整串連。鄭志龍感性表示：「很榮幸能見證這個重要時刻，看到志傑從爆發力新星成長為掌握全局的領袖，這份精神將持續影響台灣籃壇。」場邊活動同樣精彩，由台灣大哥大與緯來共同出品、MyVideo線上首播的《宇宙啦啦隊》驚喜現身，開場前在「勇士出任務」攤位與球迷互動並發送MyVideo序號；節間登台演出節目主題曲〈READY TO SHINE〉，呼應林志傑一路走來的拚戰精神；賽後則舉辦「FOR 12賽後演場會」，邀請宇宙人、范逸臣與Matzka演出12首歌曲，呼應林志傑背號「12」，沸騰小巨蛋。台灣大哥大總經理林之晨表示，當年也受鄭志龍啟發開始打球，很榮幸請到這位台灣大前輩同事重返球場，既象徵台籃世代傳承，也帶球迷們回到「野獸精神」的原點。感謝志傑長年對台灣籃球的付出，從早期的爆發拼搏，到後期的主宰比賽，為我們示範突破自我、持續升級的Open Possible態度。期待「2.0版野獸精神」，在志傑高掛球鞋後持續進化，相信會在培育後進、推升台灣籃球上，發揮更大的影響力。林之晨進一步提到，鄭志龍過去擔任「台灣大籃球隊」總教練期間，為球隊奠定重要基礎，也是志傑生涯早期的重要啟蒙者，如今致力推動台灣三對三籃球邁向洛杉磯奧運，持續做出貢獻。透過這場世代傳承，期盼鼓舞球迷們，繼續給予台灣籃球最實質的支持。中場遊戲推出總價值超過近16,000元mo幣的「台灣大哥大12 FOR 12」挑戰賽，並由台灣大哥大總經理林之晨親自頒獎。得獎球迷表示：「在這裡參加活動，覺得自己一起參與了志傑的重要時刻。」同時，所有參與者亦可獲得雲端遊戲服務「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」鈦金方案時數制會籍1個月及10小時遊玩時數體驗序號。台灣大於活動現場規劃五大「勇士出任務」互動體驗攤位，包括「MyVideo決勝一投」、「FREE DUNK傳奇續章」、「反詐戰警 關鍵防守」、「Taiwan Mobility神隊友」及「MyMoji來一SHOT」，邀請球迷邊玩邊闖關，沉浸式參與應援體驗。完成指定任務即有機會獲得「MyVideo 7天免費看序號卡」(《宇宙啦啦隊》女孩限定版)與「MyCharge充電9折優惠券」等好禮；集滿關卡點數，還可兌換林志傑限量卡套、造型立牌等專屬紀念品。台灣大「反詐戰警」個人版APP，協助用戶即時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊、偵測上網安全並掃描惡意程式，目前已運用AI幫助用戶示警超過4,000萬通騷擾或詐騙電話與簡訊，並發出逾350萬次風險警示。此外，MyMoji推出全新AI分身互動小遊戲，透過自拍照片，生成個人3D數位身分變身遊戲主角接籃球挑戰自我，還可生成籃球漫畫風格AI換臉影片及製作宇宙啦啦隊同框GIF貼圖。MyVideo匯聚數萬部熱門電影、戲劇、動漫及BBC PLAYER內容，近期更線上熱播由台灣大與緯來共同出品的《宇宙啦啦隊》。喜愛林志傑的球迷們，也可透過台灣大代理的《FreeDunk》，在虛擬球場中化身「野獸」，與傳奇並肩上場。為紀念林志傑引退的重要時刻，台灣大哥大同步推出社群活動，邀請熱愛「野獸」的球迷分享心中難忘的拚戰瞬間。即日起至4月15日中午12:00，至台灣大哥大Facebook粉絲專頁按讚，並於指定貼文留言標記好友，分享專屬於自己的「野獸時刻」，無論是經典比賽、關鍵進球或並肩追賽的回憶，皆有機會獲得林志傑《FreeDunk》簽名球衣或簽名球等限量好禮。