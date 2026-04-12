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▲芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆（Munetaka Murakami）近期打擊陷入嚴重低潮，卻傳出紐約洋基隊欲以2換1代價爭取其加盟，試圖填補三壘戰力缺口。（圖／美聯社／達志影像）

▲美媒《運動畫刊》（Sports Illustrated）將村上宗隆比喻為費城人隊的強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／美聯社／達志影像）

效力於芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆，近期在交易市場的身價不降反升。儘管目前打擊率僅在1成多徘徊，且三振率突破3成大關，但包含名門紐約洋基隊在內的多支球隊仍對其展現濃厚興趣。美媒分析指出，村上宗隆具備「重塑打線」的極致長打天賦，是其市場價值急遽飆升的主因。截至10日對戰皇家隊，村上宗隆雖然吞下3連次三振且單場4支0，導致打擊率滑落至1成76（45打數8安打），且三振數累積達19次。以進階指標K%（三振率）來看，30.8%的數值在一般觀點下屬於「極高風險」。然而，即便打擊率堪憂，村上宗隆的優點卻足以掩蓋缺點。村上目前敲出4發全壘打，位居聯盟第2。純粹衡量長打威力的指標「ISO」高達 .293（超過 .200 即為優秀），證明其力量完全足以應對大聯盟層級。他的進階進攻指標 wRC+ 達140，代表其創造得分的能力遠高於聯盟平均值 40%，這讓他在打線中極具威懾力。美媒《運動畫刊》（Sports Illustrated）將村上宗隆比喻為費城人隊的強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），即便打擊率不高、三振多，但強大的全壘打產出能直接改變比賽。洋基隊之所以將村上視為目標，核心原因在於想解決三壘火力問題。目前洋基在美聯東區雖領跑，但三壘位置的進攻輸出始終是明顯漏洞。報導稱村上是「球界最具魅力的年輕打者之一」，其高度可控的合約與成長潛力，能讓他在未來多年成為球隊打線的支柱。大聯盟的魅力在於能為不同特性的球員找到「最適解」。雖然村上宗隆還在適應期，但他開季兩週所展現的力量已讓全美震驚。隨著7月交易大限逐漸逼近，這位打擊率不到2成、卻能穩定產出全壘打的日籍大砲，勢必將成為各大爭冠球隊瘋搶的焦點。