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▲雷莊𠒇的「最醜港姐」標籤難撕下，其實她身材不錯，比顏值的評價高，但還是不太讓香港民眾接受。（圖／摘自 IG@juliettelouie）

▲鄭裕玲（如圖）曾經在港姐選美時投下關鍵一票，選出被稱為「最醜港姐」的雷莊𠒇，招來不少批評。（圖／摘自鄭裕玲微博）

▲雷莊𠒇成為「最醜港姐」，曾經開直播表示對於不欣賞她的人，一點都不在乎，展現強大自信。（圖／摘自 IG@juliettelouie）

香港小姐選美曾經發掘出趙雅芝、鍾楚紅、張曼玉、李嘉欣等紅星，一直都是最受全港民眾注意的話題盛事，近20年來卻很少有讓人印象深刻的美麗臉孔，反而香港人還常抱怨港姐素質越來越差。特別是2017年的冠軍雷莊𠒇，被稱為近10多年來最醜港姐第一名，更被形容齙牙像極《食神》裡的雞姊。她的爸爸是坐擁港幣億元身家的設計師雷葆文，外界懷疑主辦單位TVB和雷葆文講好內定雷莊𠒇，連投下關鍵票的鄭裕玲都被民眾批評。雷莊𠒇登上港姐冠軍曾有一番爭議，原來當年賽制從觀眾每人一票改成鄭裕玲、苗僑偉、宣萱、陳百祥等10位評審投票來決定賽果，鄭裕玲被賦予「校長」的地位，擁有舉足輕重的決定權，在雷莊𠒇和何依婷拿下同票數時，把自己的一票加到了雷莊𠒇身上，讓她驚險中得到后冠，被網友酸根本是鄭裕玲個人意志選美，更覺得與雷莊𠒇的富家女出身絕對脫不了關係。其實雷莊𠒇身材不錯，有170公分的身高、曲線玲瓏，比長相更獲好評，修長的美腿也引人注目，彷彿靠體格彌補顏值。但她在在香港小姐選美期間，並沒太受看好，對手伍樂怡是傳媒選定的大熱門，也有不少觀眾支持後來輸她一票、拿到亞軍的何依婷，結果前者前3甲不入、後者一票飲恨，支持者的怒火都跑到雷莊𠒇身上。她在當選港姐冠軍後開直播，反駁來罵人的網友，用英語表示自己根本不在乎他們怎麼想，霸氣的態度挨批「完全不謙虛」。伍樂怡當年贏得許多香港民眾的心，被稱「民選冠軍」，雷莊𠒇與伍樂怡都是加拿大返港參選，然而雷莊𠒇多次強調中文不夠流利，伍樂怡卻能講得一口流利中文，在民眾心中就更分出高下。有趣的是，雷莊𠒇的名字本來被以為「𠒇」是故意用「兒」的古字，沒想到是她返港領身分證時，只顧看英文名字有沒有拼錯，忘了檢查中文，結果工作人員筆誤，連帶讓參選港姐時的名字也一直被打成雷莊𠒇，她還特別去問原因，得知是根據她的身分證上寫法，她才驚覺原來自己名字是雷莊𠒇、並非她以為的雷莊兒，再度讓民眾抨擊她的中文能力欠佳。眾所皆知，港姐選美向來是TVB挖掘潛力新秀的重要管道，歷年表現突出的佳麗都很有機會被簽進TVB當藝人，唯獨雷莊𠒇貴為冠軍卻很少演藝工作，卸任之後也沒跟TVB簽約，而回到了加拿大發展，坦言當地的眼光比較會欣賞她，也確實在那邊接到更多模特兒工作。後來她去國際中華小姐、環球華裔先生小姐選美等競賽，次次名列前茅，成為「選美達人」，但提到「最具爭議港姐」、「最醜港姐」等話題，香港網友還是很容易會點到她的名字。