ABF載板大廠欣興近期在台股表現強勢，10日因達公布注意交易資訊標準，公布3月自結，單月每股純益（EPS）達0.74元，年增23%。同時，欣興董事會也決議擬辦理現金增資發行參與發行海外存託憑證（GDR），發行總數上限高達1億股。

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根據欣興公告的最新自結損益數字，3月合併營收達130.79億元，較去年同期顯著成長23%；稅前淨利16.27億元，年增29%；歸屬母公司業主淨利為11.43億元，年增25%。

同時，欣興董事會決議將辦理現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR）。欣興指出，本次籌募資金預計將用於充實營運資金、購料、償還銀行借款，以及其他配合公司未來發展所需之資金用途。

欣興近期股價漲勢凌厲，10日收盤價衝上638元的高價，盤中高點660元是史上新高，股價今年大漲190%。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...