隨著2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季進入白熱化，轉會市場的傳聞也開始沸騰。根據美媒Heavy.com報導，紐約洋基隊為了填補三壘防線的巨大黑洞，正醞釀一項「瘋狂交易」，目標鎖定白襪隊身價3400萬美元的日本重砲村上宗隆（Munetaka Murakami），而代價極可能是洋基農場最炙手可熱的頭號新秀號稱「賈吉接班人」的瓊斯（Spencer Jones）。
三壘戰力告急 麥克馬洪表現慘澹
洋基隊今年雖然開季順遂，但三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）的表現卻令人擔憂。自去年交易大限加盟洋基以來，麥克馬洪在66場比賽中僅繳出1成86的打擊率，產出4支全壘打與20分打點。對於競爭激烈的美聯東區而言，洋基打線無法容忍如此明顯的火力缺口，尋求升級已是當務之急。
瘋狂方案：村上宗隆來布朗克斯？
《運動畫刊》分析師Ryan Shea提出的這項模擬交易引起熱議：洋基隊將送出外野重砲新秀瓊斯（Spencer Jones）以及右投手羅德里格茲（Elmer Rodriguez），換取村上宗隆。
村上宗隆本季雖然仍處於適應期，打擊率僅1成95，但他驚人的長打爆發力已在12場比賽中表露無遺——擊出的8支安打中就有4支是全壘打。專家分析，若村上能來到洋基體育場，利用極短的右外野全壘打牆（Short Porch），其全壘打產量有望進一步噴發，解決洋基三壘長打不足的頑疾。
該送走「法官接班人」瓊斯嗎？
這項交易最大的爭議點在於瓊斯。身材高大的瓊斯擁有無極限的力量潛力，被視為賈吉（Aaron Judge）的接班人。然而，他在小聯盟極高的三振率（Swing and Miss）始終是隱憂，也是他至今卡在3A無法升上大聯盟的主因。
考慮到洋基外野陣容已趨飽和，加上另一位頂級新秀「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）的順位明顯排在瓊斯之前，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）確實有可能在「贏在當下」的方針下，將瓊斯視為獲取明星內野手的核心籌碼。
雖然這項交易目前仍處於假設性階段，但它揭示了洋基隊對於冠軍的渴望。隨著6、7月交易大限逼近，若洋基三壘火力持續探底，這樁送走未來之星、換取現戰力的「瘋狂交易」，極有可能從傳聞變為現實。
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洋基隊今年雖然開季順遂，但三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）的表現卻令人擔憂。自去年交易大限加盟洋基以來，麥克馬洪在66場比賽中僅繳出1成86的打擊率，產出4支全壘打與20分打點。對於競爭激烈的美聯東區而言，洋基打線無法容忍如此明顯的火力缺口，尋求升級已是當務之急。
瘋狂方案：村上宗隆來布朗克斯？
《運動畫刊》分析師Ryan Shea提出的這項模擬交易引起熱議：洋基隊將送出外野重砲新秀瓊斯（Spencer Jones）以及右投手羅德里格茲（Elmer Rodriguez），換取村上宗隆。
村上宗隆本季雖然仍處於適應期，打擊率僅1成95，但他驚人的長打爆發力已在12場比賽中表露無遺——擊出的8支安打中就有4支是全壘打。專家分析，若村上能來到洋基體育場，利用極短的右外野全壘打牆（Short Porch），其全壘打產量有望進一步噴發，解決洋基三壘長打不足的頑疾。
該送走「法官接班人」瓊斯嗎？
這項交易最大的爭議點在於瓊斯。身材高大的瓊斯擁有無極限的力量潛力，被視為賈吉（Aaron Judge）的接班人。然而，他在小聯盟極高的三振率（Swing and Miss）始終是隱憂，也是他至今卡在3A無法升上大聯盟的主因。
考慮到洋基外野陣容已趨飽和，加上另一位頂級新秀「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）的順位明顯排在瓊斯之前，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）確實有可能在「贏在當下」的方針下，將瓊斯視為獲取明星內野手的核心籌碼。
雖然這項交易目前仍處於假設性階段，但它揭示了洋基隊對於冠軍的渴望。隨著6、7月交易大限逼近，若洋基三壘火力持續探底，這樁送走未來之星、換取現戰力的「瘋狂交易」，極有可能從傳聞變為現實。