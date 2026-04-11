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▲中市明道中學「藍色動感樂團」首度受邀參與「武財神兄弟會香」遶境。(圖／柳榮俊攝2026.4.11)

▲武財神鑾轎在鑼鼓喧天中抵達草屯敦和宮，由廟方人員恭請神尊入殿安坐。(圖／柳榮俊攝2026.4.11)

台中烏日區與南投草屯鎮之間，牽繫著一段跨越兩百多年的「神聖」約定，今（11）日清晨，烏日「玉闕朝仁宮」在震耳欲聾的鞭炮聲與信眾的歡呼聲中，正式展開為期兩天一夜的「馬年護佑賜福遶境會香」活動。這場象徵台中、南投兩地「兄弟情」的宗教盛事，今年邁入第 19 個年頭，不僅是地方信仰的傳承，更成為中台灣最具代表性的跨域文化交流之一。烏日玉闕朝仁宮與草屯敦和宮的深厚淵源，最早可追溯至 200 多年前。當時，兩廟主祀的「玄壇元帥」（武財神）乃是隨同先民從福建和平同船渡海來台，隨後分別落腳於烏日與草屯開基。這段「同船渡、同根生」的歷史，讓兩宮廟發展出全台少見、情同手足的「兄弟宮」情誼。隨著鑾轎起駕，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新、南投副縣長王瑞德等多位政要親自扶轎，展現對地方民俗的高度重視。草屯敦和宮主委賴怡伶則率領眾多信眾於橋頭設香案隆重迎駕，共同祈願地方風調雨順、國泰民安、四時無災、安和樂利。副市長鄭照新感性表示，玉闕朝仁宮與敦和宮香火同源，他多次參與這段徒步旅程，每一次都深感活動的莊嚴與信眾的熱情。他特別提到，隨著活動明年將邁入第 20 週年，這份橫跨兩世紀的緣分更顯難能可貴，值得持續珍惜與推廣。立法院副院長江啟臣則將此活動比喻為兩縣市的「情感紐帶」，認為台中與南投情誼深厚，如同姊妹縣市，地方鄉親亦如一家人。透過每年一度的進香活動，不僅凝聚了地方向心力，更深化了宮廟與產業間的交流。南投縣副縣長王瑞德也強調，在武財神與天上聖母的庇佑下，兩地長年往來密切，此盛會已成為中台灣重要的文化資產。民政局長吳世瑋則從行政合作的角度指出，玉闕朝仁宮的遶境路線串聯烏日、大里、霧峰及草屯，這不僅是信仰的延續，更是「跨域合作」的最佳典範，未來期待在觀光與文化層面能有更深入的互動。今年的遶境隊伍除了傳統的報馬仔、三十六執士、鼓陣、八家將及千順將軍外，最令人矚目的莫過於首度加入的「新面孔」，台中名校明道中學「藍色動感樂團」。這支融合童軍精神的戶外行進樂團，過去曾受邀於總統府及嘉義市國際管樂節演出，實力驚人。此次他們身著亮麗制服，以節奏鮮明的打擊樂及整齊劃一的旗舞穿插在傳統陣頭之間，為宗教儀式注入了年輕人的朝氣與活力。玉闕朝仁宮董事長林華翊強調，「遶境不只是敬神，更是凝聚人心。透過年輕學子的參與，我們看到了信仰傳承的新希望，也讓傳統文化在青年世代中開出動人的火花。」當鑾轎抵達中投交界處「烏溪橋」時，活動氣氛達到最高潮。彰化大城上安宮特地跨區前來，於橋頭設香案炮贊，恭送玄壇元帥鑾轎前往敦和宮，場面壯觀。草屯在地名剎惠德宮及南岸七將軍廟也紛紛出動鑾駕參與，現場鑼鼓喧天。立法院副院長江啟臣、副市長鄭照新、立委顏寬恒、楊瓊瓔、市議員吳瓊華、張家銨、林碧秀、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人共同扶轎，見證這場跨越行政區域的信仰集結，充分展現「一家親」的深厚情誼。隨香隊伍預計於入夜後在草屯地區繞境，並駐駕於草屯敦和宮。這場兩天一夜的盛會，不僅為地方帶來觀光人潮與商機，更在每一位隨香信眾的心中，留下了對於傳統信仰與土地情懷的深刻感動。這段「兄弟情」也將在馬年的祈福聲中，繼續守護著中台灣的每一吋土地，向下一個二十年邁進。