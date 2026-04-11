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▲林志傑在場上狂飆本季新高21分率隊奪勝，賽後球團更重金邀請宇宙人、范逸臣、Matzka舉行演唱會。（圖／記者林柏年攝）

▲勇士官方商品小巨蛋限定店(鄰近小巨蛋捷運站2號出口外)，推出專屬紀念商品，沒買到引退賽門票的球迷們，也能到場外購買林志傑引退系列商品，收藏這場歷史性時刻的珍貴回憶。（圖／富邦勇士提供）

▲台灣大冠名贊助「林志傑引退週」門票自開賣後短時間內即全數完售，兩場賽事累計觀賽人數達27,000人，展現球迷對「野獸」林志傑的高度支持與熱情。

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退賽首戰，今（11）日在台北小巨蛋震撼登場。這場指標性賽事不僅在場內掀起籃球熱潮，更轉化成驚人的商業產值。根據官方統計，今日單場票房收入達新台幣2000萬元，周邊商品銷售約500萬元，單日總收入突破2500萬元。刷新富邦勇士本季單場進場人數、票房與商品銷售的三項新高紀錄。今日上午8點，台北小巨蛋外便出現排隊人潮，只為搶購限量引退紀念商品。中午正式開賣後，現場商品區瞬間被擠得水洩不通，其中人氣最旺的「野獸紀念御守」更在短短30分鐘內宣告售罄，展現球迷驚人的購買力。人潮從館內一路延伸至館外，排隊進場的隊伍一度排到捷運台北小巨蛋站出口。比賽開始後，現場滿場的1萬3500名球迷幾乎整齊劃一穿上藍色應援T恤，將場館染成一片蔚藍海洋，充分印證林志傑跨越時代的商業價值。此次引退主題周選在指標性的台北小巨蛋舉行，兩日共2萬7000張門票早在開賣初期便被一掃而空。今日首戰進場人數高達1萬3500人，不僅場內座無虛席，場外的藍海應援潮也為球團帶來驚人的現金流。票房收入達新台幣2000萬元，周邊商品銷售約500萬元，單日總收入突破2500萬元，這樣的「吸金力」無疑為台灣職籃樹立了「前無古人」的商業標竿。在商業效益開紅盤的同時，林志傑在場上也沒讓球迷失望。他全場砍下本季新高的21分，包含首節4記三分彈的瘋狂表現，率領富邦勇士以114：95擊潰聯盟龍頭桃園璞園領航猿，拿下本季對戰首勝。無論是場內的激情競技、賽後的演唱會，還是場外破紀錄的周邊銷量，林志傑用實力與人氣證明，即便來到職業生涯的終章，他依然是那個能讓全台灣熱血沸騰的「野獸」。隨著今日首戰在名利雙收下完美收尾，明（12）日的最終謝幕儀式，預計將再創另一波巔峰。