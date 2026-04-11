我是廣告 請繼續往下閱讀

為因應未來龐大的產能需求與高階製程挑戰，ABF載板龍頭欣興10日公告，董事會決議將斥資不超過2.1億元，認購尖點國內第二次私募無擔保轉換公司債。欣興表示，此次參與私募案定調為策略性投資，主要目的是為了鞏固供應鏈關係並強化雙方合作，未來將採一次付清方式進行交割。後續將待尖點於5月26日召開股東會決議通過該案後，再另行公告實際的私募轉換價格。受惠於AI需求全面爆發，欣興3月合併營收達130.79億元，年增23%；尖點3月營收4.73億元，月增14.46%、年增51.36%，均創下歷年同期新高。尖點在近期的法說會指出，AI伺服器帶動PCB層數增加與板材規格升級，使得高階微型鑽針需求樂觀。預期今年將全面聚焦AI相關應用，力拚高階產品占全年銷量比重突破55%的大關。同時，也已啟動積極的擴產計畫，海外泰國新廠正式投產後，預計至今年底，整體的鑽針月產能將進一步擴增至4500萬支。