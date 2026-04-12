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▲在全大聯盟投手平均球速不斷攀升的背景下，大谷的「壞球揮空率」（O-Swing%）自2023年以來連續兩年持續減少，去年更比前一年度降低了3.7%。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷本季在面對頻繁使用卡特球（Cutters）或二縫線速球攻向內角的對手時，他會選擇重心稍靠近握柄的「挖頭棒」以加快揮棒反應。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在10日的比賽中敲出安打，達成連續44場上壘的壯舉，正式超越傳奇球星鈴木一朗，成為日本球員在大聯盟史上的紀錄保持人。除了驚人的打擊紀錄，道奇隊打擊教練貝茨（Aaron Bates）更指出，大谷翔平的選球紀律已提升至新的層次，他開始使用「挖頭棒」（Cupped），在對手頻繁使用卡特球或伸卡球猛攻內角時，可更快加速揮棒反應，他的一項關鍵數據連續兩年進步，顯示對手的壞球已越來越難誘騙到他。根據數據顯示，大谷翔平轉投道奇後，保送率從2024年的11.1%提升至上個賽季的15%。最令人驚豔的是，在全大聯盟投手平均球速不斷攀升的背景下，大谷的「壞球揮空率」（O-Swing%）連續兩年持續減少，去年更比前一年度降低了3.7%。打擊教練貝茨指出：「隨著年齡增長，他越來越理解對手的投球策略，並據此精確控制自己的揮棒動作與身體律動。他能明確鎖定攻擊區域，除此之外的壞球都能果斷放掉。頂尖打者最終都能進化到擅長選到保送。」貝茨教練揭露了大谷在打席中展現優異紀律的背後秘訣：「他非常熱愛研究數據，會針對不同投手及其球種，制定專屬的『作戰計畫（Set-up）』，並進行即時調整。」大谷翔平目前採取了極其細膩的應對方式，本季大谷同時併用「平頭棒」與「挖頭棒」。在面對頻繁使用卡特球（Cutters）或二縫線速球攻向內角的對手時，他會選擇重心稍靠近握柄的「挖頭棒」以加快揮棒反應。他對於打擊區的站位非常嚴謹，左足（軸心腳）固定位置分毫不差，但右腳則會根據投手的左右手進行調整，面對左投時會採取稍稍開步（Open Stance）的姿勢以獲得更好的視覺角度。即便已改寫歷史紀錄，貝茨教練仍認為大谷還在進化中。「他的準備工作極致縝密，目前仍處於找尋最佳手感的階段。」貝茨確信，大谷翔平對於「球種辨識」的精準度還會持續提升。在對手防備心與警戒度日益增加的情況下，大谷翔平透過更細膩的科學化調整與強大的自律，讓自己的進攻威脅性不降反升，朝向大聯盟最完美打者的境界邁進。什麼是「挖頭棒」？其優缺點為何？「挖頭」是指利用機器在木棒頂端磨出圓弧狀凹槽。其最核心的原理在於「減輕總重」與「重心轉移」。透過減少棒頭部位的木材量，能使球棒重心向握把端挪移。這意味著即便兩支球棒的帳面重量相同，有挖頭的球棒在揮動感上會顯得更輕盈、重量不全部集中在頭部位置。這項特性讓打者能更細膩地控制擊球路徑，並在面對火球男時，顯著提升揮棒的啟動速度與反應能力。雖然挖頭能提升操控性，但為了維持比賽公平性與球棒結構安全，各國棒球協會皆有嚴格規範。一般而言，深度不得超過1.25吋（約3.13公分），寬度則需介於1吋至2吋（約2.5至5.1公分）之間。過度深挖將會破壞木材的結構完整性，導致球棒在擊球時極易折斷，甚至產生碎裂噴濺的風險。由於操控性極佳，適合追求高打擊率與精準觸擊的打者。減輕的棒頭重量能降低手腕負擔，讓球員在漫長賽季中維持揮棒節奏。但是結構受限導致耐用度較低，且「甜蜜點」範圍會因挖頭而略微縮小，降低了擊球容錯率。最關鍵的是，由於棒頭慣性重量減輕，產生的擊球動能會略遜於全實心球棒，對於追求極致飛行距離的力量型巨砲而言，這可能是犧牲破壞力的代價。