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美伊歷史性會談與會人士

美軍船艦是否穿越了荷姆茲海峽？

美國是否同意黎巴嫩停火？

美國是否承諾取消對伊朗的制裁並解凍伊朗資金？

川普在談判中連續於社群媒體發文

美國與伊朗代表團已在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，多家外媒引述白宮高級官員說法指出，雙方代表團進行了「面對面」三方會談，即美國、伊朗代表團和巴基斯坦官員同處一室展開溝通，伊朗媒體報導稱談判可能延長一天，目前也有各類消息流出，但都尚未獲得確認。美國代表團由副總統范斯領銜，這實際上是伊朗和美國自1979年以來最高級別的會談，據稱實際進入談判房間的美方代表包括范斯、川普特使維特科夫以及川普女婿庫許納，伊朗代表則為議長卡利巴夫和外交部長阿拉格奇，另外，室內還有至少一位巴基斯坦官員在場，也就是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。美方代表團還包括了許多相關領域專家以及安全顧問等等，且白宮官員表示，另一批專家團隊也同步在華盛頓提供支援。伊朗代表團也有專家人士參與。圍繞談判的一個關鍵議題就是荷姆茲海峽的通行狀況，在談判進行期間，《Axios》報導引述美方官員說法，稱已有數艘美軍船艦在未與伊朗協調下，穿越了荷姆茲海峽。美方官員稱此舉是為了證明荷姆茲海峽已經開放，美國總統川普之後也發文，稱美國正在「清理」荷姆茲海峽。不過，伊朗方面否認有任何美軍船艦穿越荷姆茲海峽，並稱有一艘美軍船艦試圖通行，但伊朗軍方警告這類行為違反了停火協議，將會直接朝船隻開火，之後美軍船艦就返航離開。然而，美方隨後又否認了曾收到此類警告的說法，雙方各執一詞。伊朗媒體報導稱美國已同意在黎巴嫩停火，《半島電視台》的說法則沒有那麼肯定，但引述消息人士透露，雙方圍繞黎巴嫩停火議題確實有取得了一些進展，但所謂進展似乎不代表以色列會完全停止在黎巴嫩的軍事行動，而是會將軍事行動限縮在特定區域，然而，這個說法也並未獲得官方證實。《半島電視台》報導坦言，由於談判仍在進行中，目前流出的一些片段資訊，很難進行核實，且情況可能隨時發生變化。美國取消對伊朗的制裁並解凍伊朗資金，是伊朗議長卡利巴夫所稱的談判「前提條件」，在談判開始前曾有伊朗報導美國已經同意，但之後美方又出面否認。值得注意的是，川普在談判期間持續於個人社群媒體發文，狠嗆伊朗已經「輸慘了」，重申伊朗海空軍和軍事生產能力都被摧毀的說法。對此，有專家認為川普的發文無疑會破壞談判現場的氣氛，讓雙方想要達成協議變得更加困難。國際危機組織（International Crisis Group）伊朗專案主任瓦埃茲（Ali Vaez）對《天空新聞》表示，川普欠缺嚴肅外交所需的自律和專注力，總是「忍不住想要羞辱伊朗人」，這樣的行動讓伊朗很難與美國重建關係，尤其是考慮到美國在不到一年的時間內已經兩次對伊朗發動攻擊。伊朗總統佩澤希齊揚最新則是在X發文表示，「抵達巴基斯坦的伊朗高級代表團是伊朗利益的堅定捍衛者，並將為此全力以赴，勇敢地參與談判。無論如何，我們為人民服務的腳步不會停歇，無論談判結果如何，政府都將堅定地站在人民這邊」。