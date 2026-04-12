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▲鄧紫棋談到過去被邀請去擔任《中國新說唱》製作人時，曾被前東家禁止，直到她堅持嘗試以後，如今不再有人說她不適合RAP的曲風。（圖／讀者提供）

被全場燈海逼哭 自揭也有害怕脆弱的時候

▲鄧紫棋一開場就用台語冷笑話開場，讓現場眾人笑翻。（圖／讀者提供）

台上偷嗆前東家 鼓勵歌迷勇敢嘗試

▲鄧紫棋坦言自己過去也曾陷入迷茫，現在偶爾也會，但希望自己可以帶給歌迷力量，大家一起努力走出困境。（圖／讀者提供）

白紗登場前被燈海逼哭 鄧紫棋淚喊「我妝不防水」

▲鄧紫棋看到手機燈海感動到邊哭邊唱〈奇異恩典〉，隨後馬上又轉換心情獻上「金魚嘴+飛吻」。（圖／讀者提供）

自揭也會脆弱害怕 8年後重返台北感性又搞笑

▲鄧紫棋鼓勵歌迷們要學會示弱，學會接納不完美。（圖／讀者提供）

感性之餘也超ㄎㄧㄤ 鄧紫棋數度展現呆萌瞬間

▲鄧紫棋又唱又跳，帶著全場大巨蛋超過40000名歌迷一同大合唱。（圖／讀者提供）

鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會台北站邁入第3場，氣氛持續升溫，她不僅一開場就用台語哏炒熱全場，還在Talking環節大談人生體悟與成長心境，不過當她換上白紗準備演唱〈Amazing Grace（奇異恩典）〉時，因全場歌迷突然亮起手機燈海，讓她當場情緒潰堤淚崩，甚至哭到無法唱出聲，成為本場最催淚的一幕。此外昨（11）日的鄧紫棋不僅情緒大爆發，還在途中偷偷嗆前東家，讓現場眾人都笑翻，直到最後還帶著全場一同在大巨蛋熱舞，氣氛嗨到最高點。鄧紫棋《I AM GLORIA》台北站來到第3天，她提到：「前2天的觀眾都是勞累一天後才衝到現場，今天大家不用上班上課，休息得這麼好，聲量是不是應該更大一點？」現場也報以熱烈歡呼聲，讓她十分開心。鄧紫棋也不忘現學現賣台語，拋出「結婚100年是什麼婚」的哏，自問自答喊出「幾霸婚」，成功把全場逗得又笑又叫，還要大家拿出「幾霸婚的聲量」，為整晚演出暖身。鄧紫棋也以一貫的勵志口吻向歌迷喊話，認為人要先相信結果一定會是最好的安排，事情還沒發生前，就要先對自己有信心，而她也把這樣的信念送給全場觀眾。演唱會進行到中段，鄧紫棋也罕見在Talking環節談起自己這些年的轉變，她提到這次巡演走了2-3年，雖然世界變得很快，但不變的是各地仍持續發生許多事情，因此如果無法避免身處亂世，那就更要把握時間在亂世裡相愛，接著順勢帶出〈光年之外〉。之後鄧紫棋又有感而發，回憶當年受邀與潘瑋柏一同擔任《中國新說唱》製作人時，曾經聽到前東家（蜂鳥音樂）的經紀人與老闆表示：「這不是妳的領域」、「妳別去了」的聲音，坦言很多時候真正困住人的，其實是自己的思想，以及外界不斷灌輸的框架和評論。直到自己真正嘗試以後：「現在回頭看，雖然並不是變得多勇敢，但開始相信只要不被自己的思想困住，就能走得更遠。」隨後也以〈孤獨〉和〈差不多姑娘〉為例，表示如今已經不會再有人懷疑這些具有RAP風格的歌不屬於她的風格，因為很多事情本來就是萬事起頭難，她也鼓勵現場正面臨人生轉折的歌迷，不用因為暫時無人理解就放棄。當晚最催淚的一幕，出現在鄧紫棋換上白紗之後，她原本準備演唱〈Amazing Grace（奇異恩典）〉，卻因為一走出來就看到全場歌迷點亮手機燈海，當場情緒潰堤，她在台上邊哭邊說，自己前2天明明才講過妝不防水，結果歌迷偏偏選在這首歌前給她這麼大驚喜，讓她一抬頭看到滿場燈海時完全忍不住，甚至哭到眼淚、鼻涕一起流，還急著想找紙巾補救，不少觀眾都跟著陷入感動情緒。鄧紫棋隨後也坦言，其實自己當天狀態原本比前2場更緊張，因為她發現自己咳嗽頻率變多，心裡不免開始擔心嗓音狀況，再加上大巨蛋舞台2側的大螢幕幾乎零死角對著她拍，讓她平常想偷偷咳嗽、調整狀態都變得無所遁形，就在這種緊繃情緒之下，她看到全場為她亮起燈光，才會覺得好像是上天透過歌迷送來鼓勵，也因此當場失守落淚。哭過之後，鄧紫棋也趁著氣氛最柔軟的時候，說出自己一路以來最深的體悟，她坦言過去的自己是個非常要強的人，很難在大眾面前展露脆弱，但隨著年紀增長，她慢慢理解真正堅強的人不是永遠逞強，而是不害怕流露脆弱。鄧紫棋說：「舞台上的明星並不是永遠都那麼正面、積極、無所不能，即使我總是在台上帶給大家力量，其實自己也會有害怕的時候，也會有敏感、不安與孤獨。」只是當她不再試著躲藏，反而感受到一種前所未有的自由，像是多年來披在身上的盔甲終於可以卸下。鄧紫棋希望這場演唱會不只是表演，而是一個讓所有人一起放下包袱的夜晚，她向歌迷喊話：「如果有人和她一樣，總覺得自己一定要堅強、一定要樂觀，那今晚就在這裡把那個包袱一起卸下，因為愛本來就有包容不完美的力量。」在感性過後，鄧紫棋也切回輕鬆模式，笑說自己突然腦中很慌，聽到台下歡呼還以為有人在台下求婚、只是攝影機沒找到，接著她回憶上一次來台北開唱已是8年前，原本一度講成台北小巨蛋，在歌迷糾正以後才想起來原來是林口體育館，更笑著表示：「希望大家別把這段放上網，你們應該都想跟鄧紫棋保有一個小祕密吧？」讓現場眾人都笑翻。雖然演出過程中鬧出小烏龍，但她也笑說8年前在台北連開3場的總人數，可能都沒有如今單場大巨蛋來得多，讓她深刻感受到這些年一路走來，與歌迷之間累積出的巨大情感與能量。此外，鄧紫棋在演奏〈老人與海〉時，笑說自己一直想著要對粉絲們比愛心，所以一直很慌，最後連續給了3組「金魚嘴+飛吻」，讓不少歌迷直呼：「超可愛！」演唱會尾聲，鄧紫棋接連帶來〈夜的盡頭〉、〈倒數〉、〈新的心跳〉以及〈G.E.M./ Walk On Water〉，全場歌迷在前奏剛下的時候就自動自發站起來跟著嗨唱，40000人一同在大巨蛋合唱，全場歌聲迴盪在整個場館，讓鄧紫棋在舞台上也笑得特別開心，直呼：「台北的朋友！你們今天真的很棒！」