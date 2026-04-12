美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首次面對面會談，為持續一個多月的戰火帶來新局面，不過在國際油價飆升、經濟數據顯示通膨升溫等因素下，美股週五（10日）大多收跌。未來一週，投資者將尋求證據，以確認美國企業的獲利引擎是否運作良好，以及中東戰爭及其引發的能源成本飆升，是否正對樂觀的業務前景構成威脅。
財報季開跑：銀行股首當其衝
根據路透社報導，美國第一季財報季將由大型銀行揭開序幕。市場對本季及全年利潤強勁增長的預期，一直是支撐股市牛市的基礎；即便過去一個月美伊衝突爆發，這些預期仍維持穩固。
Alpine Macro首席股票策略師喬治（Nick Giorgi）表示：「市場之所以保持強韌，是因為盈餘預測不斷上調。目前戰爭尚未對基本面產生負面影響。但如果開始看到基本面出現負面連鎖反應，那情況就難說了。」
隨著美伊達成兩週停火協議，緩解了地緣政治緊張局勢。截至週五，標普500指數幾乎收復了自2月下旬美以發動空襲以來的跌幅，該指數目前僅較當時水平低不到1%。
第一季財報：設立了「高門檻」
預計到下週五，約有10%的標普500企業將公布第一季財報，之後幾週將迎來大量財報發布。除了銀行外，下週還包括Netflix、嬌生（Johnson & Johnson）與百事（PepsiCo）等大型企業。
根據LSEG IBES彙整的分析師預估，標普500企業整體獲利預計較去年同期成長約14%，將是連續第六個季度達到雙位數成長，創下自2011年以來最長紀錄。
Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）指出，這將是連續第六個季度實現雙位數增長，也是自 2011 年以來最長的紀錄。Natixis Investment Managers Solutions投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）坦言：「進入財報季後，市場面臨的是一個相當高的門檻。」
從產業來看，11大板塊預期差異明顯。權重最大的科技股預估將推動獲利成長超過40%，而醫療保健類股則預計下滑10%。
整體而言，市場對全年獲利的預期已更加樂觀。標普500企業2026年獲利預計成長超過19%，高於2月底時預估的15%。
儘管停火協議後油價有所回落，但今年美國原油價格仍上漲了約70%。企業如何看待油價飆升對經營成本及消費者支出的轉嫁效果，將是本次財報的關鍵焦點。
銀行財報：經濟健康狀況的視窗
投資者認為，銀行財報將提供觀察經濟韌性的關鍵窗口，尤其是在中東衝突爆發前，市場已對勞動市場放緩有所擔憂。
高盛（Goldman Sachs）將於週一公布財報，摩根大通（JPMorgan）、富國銀行（Wells Fargo）與花旗（Citigroup）則將於週二發布，其餘銀行將於稍後陸續公布。
梅爾森表示，銀行對消費行為的觀察至關重要：「他們看到的支出模式，將有助於判斷消費放緩風險的實際影響程度。」
通膨風險的延遲效應
除了財報外，下週投資人也將關注美國生產者物價指數（PPI）報告，該數據是衡量通膨的重要指標之一。
Northwestern Mutual Wealth Management首席投資長舒特（Brent Schutte）指出，石油衝擊通常需要時間才能滲透到整個經濟體中，這使得戰爭成為一項長期風險。他警告：「這場衝突持續得越久，對美國通膨造成外溢影響的可能性就越大。」
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根據路透社報導，美國第一季財報季將由大型銀行揭開序幕。市場對本季及全年利潤強勁增長的預期，一直是支撐股市牛市的基礎；即便過去一個月美伊衝突爆發，這些預期仍維持穩固。
Alpine Macro首席股票策略師喬治（Nick Giorgi）表示：「市場之所以保持強韌，是因為盈餘預測不斷上調。目前戰爭尚未對基本面產生負面影響。但如果開始看到基本面出現負面連鎖反應，那情況就難說了。」
隨著美伊達成兩週停火協議，緩解了地緣政治緊張局勢。截至週五，標普500指數幾乎收復了自2月下旬美以發動空襲以來的跌幅，該指數目前僅較當時水平低不到1%。
第一季財報：設立了「高門檻」
預計到下週五，約有10%的標普500企業將公布第一季財報，之後幾週將迎來大量財報發布。除了銀行外，下週還包括Netflix、嬌生（Johnson & Johnson）與百事（PepsiCo）等大型企業。
根據LSEG IBES彙整的分析師預估，標普500企業整體獲利預計較去年同期成長約14%，將是連續第六個季度達到雙位數成長，創下自2011年以來最長紀錄。
Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）指出，這將是連續第六個季度實現雙位數增長，也是自 2011 年以來最長的紀錄。Natixis Investment Managers Solutions投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）坦言：「進入財報季後，市場面臨的是一個相當高的門檻。」
從產業來看，11大板塊預期差異明顯。權重最大的科技股預估將推動獲利成長超過40%，而醫療保健類股則預計下滑10%。
整體而言，市場對全年獲利的預期已更加樂觀。標普500企業2026年獲利預計成長超過19%，高於2月底時預估的15%。
儘管停火協議後油價有所回落，但今年美國原油價格仍上漲了約70%。企業如何看待油價飆升對經營成本及消費者支出的轉嫁效果，將是本次財報的關鍵焦點。
銀行財報：經濟健康狀況的視窗
投資者認為，銀行財報將提供觀察經濟韌性的關鍵窗口，尤其是在中東衝突爆發前，市場已對勞動市場放緩有所擔憂。
高盛（Goldman Sachs）將於週一公布財報，摩根大通（JPMorgan）、富國銀行（Wells Fargo）與花旗（Citigroup）則將於週二發布，其餘銀行將於稍後陸續公布。
梅爾森表示，銀行對消費行為的觀察至關重要：「他們看到的支出模式，將有助於判斷消費放緩風險的實際影響程度。」
通膨風險的延遲效應
除了財報外，下週投資人也將關注美國生產者物價指數（PPI）報告，該數據是衡量通膨的重要指標之一。
Northwestern Mutual Wealth Management首席投資長舒特（Brent Schutte）指出，石油衝擊通常需要時間才能滲透到整個經濟體中，這使得戰爭成為一項長期風險。他警告：「這場衝突持續得越久，對美國通膨造成外溢影響的可能性就越大。」