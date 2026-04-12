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▲道奇捕手拉辛被問到佐佐木朗希控球狀況時，直言他控球極度不穩定。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希，上戰遭華盛頓國民全壘打狙擊，苦撐5局慘失6分退場，搭配捕手拉辛（Dalton Rushing）賽後直言，「他的指叉球極度不穩定。」而根據《Sports Illustrated》記者馬丁尼茲（Valentina Martinez）報導，佐佐木朗希被問及指叉球控球失準、配球比例下降時，並未針對自身問題解釋，反而僅用「決定（配球）的人並不是我。」來暗示拉辛配球問題，被美媒質疑，兩人「互相丟包」的發言已經產生信任危機。佐佐木朗希自春訓起便深陷控球問題，首戰主投4局2保送失1分，上場對打線普普的國民，前段就遭全壘打狙擊，最終苦撐5局被打5安打、另添3次保送失掉6分，靠打線援護免於連敗，佐佐木朗希目前出賽2場、一共9局已經出現5次保送。該戰賽後，道奇捕手拉辛對於佐佐木朗希的狀況，罕見給出很直接的評價，「指叉球極度不穩定。如果無法投進好球帶，打者只要選擇放掉不打就好。」拉辛隨後也補充，「要是不能將指叉球控制在好球帶內，每投出一球，就會給打者『不用揮棒也能上壘』的機會。」日媒《Baseball Channnel》則提到，在日職NPB時期，指叉球曾是佐佐木朗希最具壓制力的決勝球，然而本季這顆招牌武器的精準度明顯參差不齊。事實上，在對陣國民比賽中，佐佐木朗希便因一次失投進紅中5號位的指叉球遭到痛擊，挨了一發三分全壘打。然而，當面對外界、捕手提出他指叉球控制力下降、使用比例也隨之減少的狀況，佐佐木朗希並未針對此做出回答，反而僅輕描淡寫地說，「決定（配球）的人並不是我。」佐佐木朗希這句話證實球種選擇，主要是依據捕手拉辛的配球暗號而定，被《Sports Illustrated》記者馬丁尼茲認為，是把問題怪罪到捕手拉辛身上，「佐佐木朗希投球讓人憂心，如今跟捕手還有信任危機...？」