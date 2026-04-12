美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，於當地時間今（12日）凌晨暫告一段落，雙方仍存在重大分歧，將改由專家團隊持續交換文本進行磋商。
談判進程與現狀
根據伊朗媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）、安納杜魯新聞社報導，伊朗政府於12日表示，由巴基斯坦擔任調停人的美伊第三輪面對面談判，已在伊斯蘭馬巴德正式結束。
會談於當地時間凌晨12日3點12分（台灣時間6點12分）結束。在最新一輪會談結束後，雙方的專家團隊仍繼續透過交換書面文件進行協商。
消息人士指出，伊朗與美國代表團之間仍存在「嚴重分歧」，尚未獲得解決。
塔斯尼姆通訊社報導強調，談判能否取得進展，取決於美方是否從「極限施壓」立場轉向更務實的態度。
三方會談細節
據巴基斯坦政府消息人士透露，美、伊、巴三方會談於11日晚間在伊斯蘭馬巴德結束晚餐休息後，於接近午夜時分重啟。
在此之前，雙方最初先進行了初步的間接會談，隨後轉為面對面談判，並同步交換書面文本，顯示出進展過程極為謹慎。
美國代表團由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍，成員包括特別使節魏科夫（Steve Witkoff）以及高級顧問庫許納（Jared Kushner）。
伊朗代表則為議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領，外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）及高級安全官員卡尼（Ali Bagheri Kani）也參與其中。
另外，室內還有至少一位巴基斯坦官員在場，也就是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。
敏感的技術層面協商
媒體報導稱，談判已進入「敏感階段」，專家團隊正透過專門委員會在技術層級進行磋商。由於分歧依舊存在，談判進程被形容為具有高度不確定性。
此次會談由巴基斯坦主辦，是在本週稍早達成、脆弱的兩週停火協議框架下，為終結更廣泛區域衝突所進行的努力之一。
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根據伊朗媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）、安納杜魯新聞社報導，伊朗政府於12日表示，由巴基斯坦擔任調停人的美伊第三輪面對面談判，已在伊斯蘭馬巴德正式結束。
會談於當地時間凌晨12日3點12分（台灣時間6點12分）結束。在最新一輪會談結束後，雙方的專家團隊仍繼續透過交換書面文件進行協商。
消息人士指出，伊朗與美國代表團之間仍存在「嚴重分歧」，尚未獲得解決。
塔斯尼姆通訊社報導強調，談判能否取得進展，取決於美方是否從「極限施壓」立場轉向更務實的態度。
三方會談細節
據巴基斯坦政府消息人士透露，美、伊、巴三方會談於11日晚間在伊斯蘭馬巴德結束晚餐休息後，於接近午夜時分重啟。
在此之前，雙方最初先進行了初步的間接會談，隨後轉為面對面談判，並同步交換書面文本，顯示出進展過程極為謹慎。
美國代表團由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍，成員包括特別使節魏科夫（Steve Witkoff）以及高級顧問庫許納（Jared Kushner）。
伊朗代表則為議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領，外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）及高級安全官員卡尼（Ali Bagheri Kani）也參與其中。
另外，室內還有至少一位巴基斯坦官員在場，也就是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。
敏感的技術層面協商
媒體報導稱，談判已進入「敏感階段」，專家團隊正透過專門委員會在技術層級進行磋商。由於分歧依舊存在，談判進程被形容為具有高度不確定性。
此次會談由巴基斯坦主辦，是在本週稍早達成、脆弱的兩週停火協議框架下，為終結更廣泛區域衝突所進行的努力之一。
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