效力於紐約大都會隊的日籍強投千賀滉大（Kodai Senga），在今（12）日主場迎戰奧克蘭運動家的比賽中遭遇職業生涯最大挫敗。千賀今日僅投2又1/3局便失掉7分，創下他自移籍大聯盟以來的最短局數與最高失分紀錄。大都會球迷對於王牌投手崩盤的表現難掩失望，在千賀退場時，花旗球場（Citi Field）竟罕見地響起了漫天噓聲。

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控球失準、連挨轟炸　失常的幽靈指叉球

千賀滉大今日力求本季首勝，首局雖順利度過，但噩夢在第2局開始。在隊友先馳得點取得領先後，千賀隨即陷入控球亂流，連續被擊出安打並送出2次保送，因擠滿壘包後的「擠兌保送」被追平比數，隨後又在雙殺不成的情況下被反超。

進入第3局，千賀依然無法止血，單局慘遭對方兩度全壘打轟炸，單局狂失5分。教練團眼見狀況失控，在僅完成2又1/3局後便決定將其換下。當千賀緩步走回休息室時，現場主場球迷不留情面地發出巨大的噓聲，對於這位領取高薪、被寄予厚望的日籍投手表達強烈不滿。

移籍大聯盟後最慘痛一夜

本場比賽對於33歲的千賀來說是痛苦的數據紀錄：

局數：2又1/3局（移籍大聯盟後最短局數）

失分： 7分（大聯盟生涯單場最高失分）

賽果： 吞下本季第2敗

打線苦追無力　大都會敗下陣來

儘管大都會打線在比賽中後段試圖反擊，分別於5、6、7局接連開轟，一度將比分縮小至1分差，但千賀在比賽初期挖下的7分深坑實在太過沉重。終場大都會以6：11不敵運動家。

對於開季狀態低迷且遭到主場球迷噓聲對待，千賀滉大如何在下一場先發中找回「幽靈指叉球」的壓制力並重拾紐約球迷的信心，將是他職業生涯面臨的嚴峻考驗。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...