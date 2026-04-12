休士頓太空人隊日籍強投今井達也（Tatsuya Imai）在今（12）日驚傳因右臂疲勞（Right Arm Fatigue）已正式離開球隊遠征名單，緊急返回休士頓接受精密檢查。根據球團說法，不排除有長期缺陣的可能性，這對開季急需先發戰力的太空人隊無疑是一記重擊。

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1局狂送5次四壞球　前日崩盤早有徵兆

今井達也的傷情疑慮源於昨日（11日）對陣西雅圖水手的比賽。當時今井僅投1/3局便慘遭 KO 降板，寫下大聯盟生涯最慘痛紀錄。主投1/3局、用37球（僅17顆好球），被敲1安、投出5次四死球、1次暴投、失3分

異常現象： 開賽即陷入控球亂流，連續送出保送後更因暴投失分，隨後對阿羅薩雷納（Randy Arozarena）投出觸身球，連換場後的教練團都察覺其投球動作與控球極度反常。

官方證實：右臂疲勞將接受球團醫診治

大聯盟官網指出，今井達也已於今日一早從西雅圖啟程返回休士頓。太空人球團隨後正式發表聲明，確認今井因「右臂疲勞」必須尋求球團醫師進一步的診斷與精密檢查。

今井達也去年休賽季才以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的身價，透過入札制度從西武獅轉戰太空人。他在4月4日的大聯盟首戰曾繳出5又2/3局無失分、9次三振的優質內容奪下勝投，不料隨後兩場比賽狀態大幅下滑。目前累積成績為1勝1敗，防禦率升至7.27。

太空人先發輪值面臨嚴峻挑戰

今井達也在8又2/3０局的投球中雖然飆出13次三振，但同時也送出了高達 12 次的四死球。這種「三振高、保送也高」的極端表現，現在看來極有可能是受到右臂傷勢或疲勞影響。

若精密檢查結果顯示韌帶或關節存在損傷，今井達也可能將面臨漫長的復健路。對於開季前三周就折損重要輪值戰力的太空人隊而言，如何補上輪值缺口，將成為總教練與管理層最頭痛的難題。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...