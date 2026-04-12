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芝加哥白襪隊在今（12）日客場挑戰堪薩斯皇家的比賽中，打線完全熄火，全場一分未得。受矚目的日籍強投村上宗隆（Munetaka Murakami）此役3打數掛蛋，連續3場比賽未能擊出安打。白襪最終以0：2遭到皇家隊完封，戰績持續探底，成為今年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）最快吞下10敗的球隊，重建之路依舊烏雲密布。本場比賽村上宗隆擔綱先發「第2棒、一壘手」，試圖終結近期的打擊低潮。然而面對皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）的壓制，村上首打席便吞下空三振，全場共領到2次三振。雖然村上在4局上的第2打席選到四球保送，展現選球耐心，但後續隊友未能串聯火力，導致無功而返。9局下在2分落後的局面下，村上對決皇家終結者艾爾塞格（Lucas Erceg），在球數領先的情況下被變速球誘騙，僅擊出二壘方向滾地球出局。村上宗隆目前打擊率已跌至1成67（48打數8安打），且已連續7場比賽沒有全壘打產出，21次三振顯示其對大聯盟球路的適應仍面臨嚴峻考驗。白襪隊投手群此役表現不俗，僅失2分，但貧弱的打線始終無法給予火力支援。白襪隊近期遭遇2連敗，且連續兩個系列賽敗給對手，目前戰績已累積10敗，是全大聯盟最快達到此悲情紀錄的球隊。這支過去3年累積超過100敗、正處於深度重建期的隊伍，開季至今的表現令球迷大感失望。儘管季前重金簽下「和製大砲」村上宗隆，希望能改善打線疲軟的問題，但就目前的狀況來看，村上的低迷手感與球隊連敗的泥淖互為影響。白襪隊若想擺脫聯盟墊底的局面，村上宗隆何時能找回在日職時期的強打本色，將是未來觀察的關鍵。