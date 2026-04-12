紐約洋基隊本季展現奪冠的強烈野心，目前穩居美聯強權之列，但為了徹底鞏固世界大賽冠軍競爭力，球團傳出可能啟動震撼全大聯盟的交易。根據《Sports Illustrated》分析師謝亞（Ryan Shea）提議，洋基可與聖地牙哥教士隊進行一筆「4換1」的交易，目標直指教士看板球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。
代價不菲的豪賭 洋基恐送出頂級新秀籌碼
在這份驚人的交易提案中，洋基預計將送出包括「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）與大物外野手瓊斯（Spencer Jones）兩名頂級潛力新秀，再加上先發輪值中的強投施密特（Clarke Schmidt）以及全能工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），以換取教士隊的招牌巨星小塔提斯。
這對洋基而言無疑是場代價極高的豪賭，因為多明格茲與瓊斯都被視為未來的外野核心，但在洋基「贏在當下」的戰略思維下，換取一名正值巔峰的看板球星顯得更具戰略價值。
贏在當下！小塔提斯與賈吉共組恐怖打線好香
分析師謝伊指出，小塔提斯是一名能徹底改變比賽的巨星，他具備頂級的力量、速度與上壘能力。若交易達成，小塔提斯可鎮守右外野，讓隊長賈吉（Aaron Judge）移防中外野；又或是讓具備游擊底子的小塔提斯回到內野，填補洋基目前的防守空缺。
謝伊表示：「洋基這樁交易是為了最大化奪冠窗口。除了場上的實力，小塔提斯在紐約這種大市場具備極高的商業價值與媒體關注度，能瞬間提升球隊的整體形象。」
流言非空穴來風！洋基隨時準備「跳入爭奪戰」
對於教士隊而言，小塔提斯身扛14年3.4億美元的超級巨約，合約將延續至2034年。隨著教士近年對薪資總額的調整，送走這筆天價合約能獲得4名較低成本且具備大聯盟即戰力的球員，有助於球隊重塑核心架構。
事實上，洋基與塔提斯的傳聞早就不是首次出現。由於教士隊近年一直面臨薪資總額的壓力，交易流言始終不曾止息。《The Athletic》記者基爾希納（Chris Kirschner）也曾表示，儘管教士目前沒有理由交易塔提斯，但若因財務考量而決定放人，洋基絕對會第一時間介入。
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在這份驚人的交易提案中，洋基預計將送出包括「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）與大物外野手瓊斯（Spencer Jones）兩名頂級潛力新秀，再加上先發輪值中的強投施密特（Clarke Schmidt）以及全能工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），以換取教士隊的招牌巨星小塔提斯。
這對洋基而言無疑是場代價極高的豪賭，因為多明格茲與瓊斯都被視為未來的外野核心，但在洋基「贏在當下」的戰略思維下，換取一名正值巔峰的看板球星顯得更具戰略價值。
贏在當下！小塔提斯與賈吉共組恐怖打線好香
分析師謝伊指出，小塔提斯是一名能徹底改變比賽的巨星，他具備頂級的力量、速度與上壘能力。若交易達成，小塔提斯可鎮守右外野，讓隊長賈吉（Aaron Judge）移防中外野；又或是讓具備游擊底子的小塔提斯回到內野，填補洋基目前的防守空缺。
謝伊表示：「洋基這樁交易是為了最大化奪冠窗口。除了場上的實力，小塔提斯在紐約這種大市場具備極高的商業價值與媒體關注度，能瞬間提升球隊的整體形象。」
流言非空穴來風！洋基隨時準備「跳入爭奪戰」
對於教士隊而言，小塔提斯身扛14年3.4億美元的超級巨約，合約將延續至2034年。隨著教士近年對薪資總額的調整，送走這筆天價合約能獲得4名較低成本且具備大聯盟即戰力的球員，有助於球隊重塑核心架構。
事實上，洋基與塔提斯的傳聞早就不是首次出現。由於教士隊近年一直面臨薪資總額的壓力，交易流言始終不曾止息。《The Athletic》記者基爾希納（Chris Kirschner）也曾表示，儘管教士目前沒有理由交易塔提斯，但若因財務考量而決定放人，洋基絕對會第一時間介入。