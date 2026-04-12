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邁阿密熱火隊本賽季表現令人沮喪，連續第四年跌入附加賽。儘管去年季後賽首輪慘遭騎士隊橫掃，但球團管理層在交易市場的消極態度，引發了媒體的強力抨擊。根據《邁阿密先鋒報》資深記者傑克森（Barry Jackson）的最新報導，熱火目前正處於「過度耐心」的困局中，而主力後衛希羅（Tyler Herro）的交易價值更已大不如前。熱火總裁萊里（Pat Riley）過去對陣容調整顯得格外謹慎。傑克森指出，希羅曾對外透露，球團告訴他只有在能換回「史上前75大球星」的前提下才會交易他。然而，現實情況是希羅的交易價值正在萎縮。隨著聯盟各隊對「功能單一得分手」的報價轉趨保守，熱火很難再用希羅換回等值的未來資產。過去三年內，杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、英格蘭（Brandon Ingram）以及懷特（Derrick White）等球星相繼轉隊，且代價僅需不超過「一個」首輪選秀權。傑克森進一步透露，老鷹隊與灰熊隊的交易門檻甚至更低，楊（Trae Young）的交易未涉及首輪籤，而莫蘭特（Ja Morant）在交易大限前更是以「跳樓價」就能入手。顯示球星價值已經大不如前。在重建策略上，傑克森分析熱火始終不願採取「坦隊策略（Tanking）」或「高點脫手」。陣中頭號資產阿德巴約（Bam Adebayo）仍被球團視為「不可動搖（Untouchable）」的存在。此外，去年萊里對年輕球員與合約狀況充滿信心，但隨後給予約維奇（Nikola Jovic）一份四年 6200 萬美元的續約合同，現在看來極可能是一場投資錯誤，進一步卡死了薪資空間。在即將到來的附加賽前夕，教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）試圖變陣求勝。新秀凱爾·韋爾（Kel'el Ware）已取代拉爾森（Pelle Larsson）進入先發名單。史波斯特拉表示，這能讓韋爾與阿德巴約並肩作戰，穩定開場節奏並增加調度靈活性，避免這名關鍵新秀在板凳席坐太久。而主力希羅與鮑威爾（Norman Powell）因輕微傷勢缺席了對陣華盛頓的比賽，球團寄望他們能在週日回歸，爭取擊敗老鷹隊以獲得附加賽9、10名之戰的主場優勢。面對連續四屆進入附加賽，史波斯特拉坦言過程「令人揪心且不安」。他無奈表示：「我們每年都在這裡（附加賽），我們不希望待在這，但有時候這就是你必須面對的道路。」熱火若想在附加賽殺出重圍，勢必得在缺乏巨星補強的情況下，依靠現有核心打出超水準表現。