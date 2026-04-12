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美國與伊朗在巴基斯坦舉行談判之際， 美國軍方於11日表示，已開始為清除荷姆茲海峽的水雷「創造條件」，目前已有兩艘美軍軍艦通過這條關鍵水道，是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦挺入這條航道。這項行動並未與德黑蘭協調，伊朗否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。根據路透社報導，美國中央司令部（CENTCOM）在社群平台X（舊稱推特）上發文指出，小彼得森號（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG 121）與麥可墨菲號（USS Michael Murphy，DDG 112）已穿越荷姆茲海峽，這是「確保該海峽完全清除先前由伊朗革命衛隊所佈設之水雷」廣泛任務的一環。中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）在聲明中表示： 「今天，我們開始著手建立一條新航線。我們很快會與航運業界分享這條安全路徑，以鼓勵商業貿易的自由流動。」美國政治新聞網Axios引述美官員描述，兩艘美國船艦先從阿拉伯海穿越荷姆茲海峽，進入波斯灣，之後又折返，再次穿越荷姆茲海峽返回阿拉伯海。《華爾街日報》引述3名美國官員指出，這2艘配備導向飛彈的驅逐艦順利通行荷姆茲，過程中並未傳出任何異狀。不過此次美軍行動並未事先與伊朗方面進行協調。伊朗政府聲稱這項行動違反停火，揚言將攻擊船艦。伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。美國總統川普（Donald Trump）11日稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，美軍已開始清理荷姆茲海峽，且伊朗所有的佈雷艦均已被擊沉。他在貼文中寫道：「我們現在開始清理荷姆茲海峽的程序。伊朗全部28艘佈雷艇也都躺在海底了。」川普多次強調，美軍已經摧毀了伊朗的海軍與空軍，同時癱瘓了其彈道飛彈與核計畫。儘管美方宣稱取得軍事優勢，但過去幾週因擔憂伊朗攻擊航運，實際上已導致全球石油供應的關鍵命脈荷姆茲海峽關閉。儘管通過該水道的大部分石油並非銷往美國，但美國國內的汽油價格依然應聲飆升。