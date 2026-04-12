今年第4號颱風辛樂克（SINLAKU）強度持續上升中，且已經出現明顯的「颱風眼」，氣象專家吳德榮表示，預估今（12）日晚間8時，就會增強為強烈颱風，未來將在日本南方海面大迴轉，對台灣、日本皆無影響。

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辛樂克颱風開眼　暴風半徑恐達380公里

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，辛樂克颱風眼浮現，快要達到強烈颱風等級，未來暴風半徑更有可能達到380公里，最新的路徑來看，「關島似乎避過了被正面侵襲的威脅，但是風雨應該還是會不小。」

▲辛樂克颱風眼浮現，最接近的關島雖然避過正面侵襲，但仍會有明顯風雨。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
▲辛樂克颱風眼浮現，最接近的關島雖然避過正面侵襲，但仍會有明顯風雨。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
辛樂克今晚轉強颱　台灣天氣持續炎熱

吳德榮則透過「洩天機教室」專欄說明，辛樂克颱風將於今天晚間增強為「強烈颱風」，路徑持續向關島方向前進，未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖然還不確定，但距離台灣及日本相當遠、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

近期天氣方面，吳德榮提及，今天至周二（4月14日）台灣晴朗穩定、清晨容易有霧，白天熱如夏，需注意防囇，北部20至34度、中部21至34度、南部19至36度、東部18至35度。

▲歐洲、美國模式街預測，辛樂克颱風未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖然還不確定。（圖／洩天機教室）
▲歐洲、美國模式街預測，辛樂克颱風未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖然還不確定。（圖／洩天機教室）
吳德榮強調，周三、周四（4月15日至4月16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地多雲時晴、北台灣高溫微降、各地仍偏暖熱；北部偶爾會有局部短暫降雨的機率。周五（4月17日）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。

周六、周日（4月18日至4月19日）天氣好轉，僅午後山區有局部短暫陣雨。下周一、下周二（4月20日至4月21日）華南有水氣移入，大氣轉為不穩定；雲量增多，午後有局部陣雨的機率。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...