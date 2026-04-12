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▲ 抵達魚市場後，賴瑞隆與蔡英文兩人邊走邊買，攤商熱情招呼，蔡英文不時駐足詢問，笑稱「每一攤都想買」。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

▲ 賴瑞隆與蔡英文兩人將採購的當季新鮮海產直送店家烹飪，親嚐高雄海味魅力、體驗在地於港邊用餐的愜意日常。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

前總統蔡英文11日現身高雄，與市長參選人、立委賴瑞隆展開一日行程。下午兩人前往蚵仔寮漁市場除採買魚貨外, 賴瑞隆更發揮「市場之子」本色，當場幫忙叫賣，吸引民眾爭相合影，攤商也贈送眾多海味，展現高雄人的熱情。賴瑞隆除感謝小英總統過去對高雄建設的支持外，未來接棒陳其邁，讓大高雄更好。抵達魚市場後，兩人邊走邊買，攤商熱情招呼，蔡英文不時駐足詢問，笑稱「每一攤都想買」，兩人將採購的當季新鮮海產直送店家烹飪，親嚐高雄海味魅力、體驗在地於港邊用餐的愜意日常。並與老闆及「蚵寮漁村小搖滾」蔡登財創辦人、梓官區漁會理事長孫黃秀英、總幹事張鈞華幹部交流地方發展經驗。蔡英文回憶，自己在2015年便曾參與「蚵寮漁村小搖滾」，對居民以音樂凝聚社區的活力印象深刻，這次見到老朋友非常親切。她也表示，高雄幅員廣大，38區各具特色與發展需求，需要熟悉地方的首長持續努力，讓城市更加均衡發展、發揮特色。賴瑞隆表示，「蚵寮漁村小搖滾」自2012年由地方發起，透過音樂讓漁村被更多人看見，不但帶動地方經濟，也已成為在地文化與社區認同的重要象徵。賴瑞隆強調，這正是高雄最珍貴的力量，眾人團結努力讓家園持續進步。賴瑞隆指出，高雄是全國最重要的漁業城市，產量與產值均居全台之冠，蚵仔寮更擁有「現撈仔」交易量最大的魚市場。賴瑞隆強調，自己曾任高市府海洋局長，未來將打造「漁業高雄隊」，推動智慧漁業與「高雄首選海味」品牌行銷，串聯周邊區域發展藍色經濟與觀光廊帶，讓世界看見並愛上高雄優質水產。賴瑞隆進一步表示，蔡總統任內大力支持蚵仔寮漁港多項建設，包括堤防護岸、碼頭與景觀改造，以及海洋及漁業文化親子館等工程。此外，在陳其邁市府團隊與中央同心協力下，推動新台17線、通安大橋改建，並持續升級冷鏈設備與市場環境，打造更具競爭力的現代化漁業體系。賴瑞隆也表示，過去蔡英文與陳其邁攜手建設高雄，堪稱「英邁黃金組合」。未來若有機會承擔市政責任，會持續與中央合作無間，並匯聚在地立委邱志偉及各團隊的力量，持續為北高雄爭取更多建設，讓城市穩健前行。