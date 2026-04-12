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▲陳柏毓今日主投3.1局，被敲出5支安打、投出1次保送，失掉5分都是自責分，防禦率來到8.53。（圖／取自Indianapolis Indians X）

▲李灝宇今日總計繳出3打數0安打，賽後打擊率略微下滑至.167。（圖／美聯社／達志影像）

台灣旅美小將今（12）日繼續展開多線激戰。備受矚目的響尾蛇3A左投林昱珉，在對陣天使3A的比賽中控球陷入大麻煩，僅投2.2局就狂送6次保送被換下場；今年開季從海盜2A出發的陳柏毓同樣先發遇到亂流，主投3.1局失掉5分；而老虎3A的李灝宇則在進攻端熄火，單場3打數掛蛋，另獲得1保送，可惜在壘間被抓到出局。效力響尾蛇3A的左投林昱珉，今日迎來本季第3場先發對決天使3A。林昱珉此役球速最快達94.9英哩（約152.7公里），但控球卻大失準星。前兩局林昱珉雖有保送，但靠著雙殺化解危機；未料3局上2出局後，林昱珉連續投出3次保送，讓對手在沒有安打的情況下擠回2分，迫使教練團提早換投。林昱珉此役僅先發2.2局，投出2次三振卻伴隨高達6次保送，失2分無關勝敗，賽後防禦率上升至6.35。效力於海盜2A的陳柏毓，今日在客場挑戰巨人2A的比賽中掛帥先發，迎來本季第2場比賽。陳柏毓開局就遇到挑戰，1局下半因捕手失誤與連續安打掉失2分，讓球隊陷入落後的困境。雖然2局下陳柏毓一度利用雙殺穩住陣腳，但3、4兩局控球再度出現亂流，4局下更因連續被敲安打及觸身球，在一、三壘有人、1人出局、失1分的情況下被換下場。總計陳柏毓今日主投3.1局，被敲出5支安打、投出1次保送，失掉5分都是自責分，防禦率來到8.53。值得一提的是，陳柏毓下場後球隊在6局上打出大反撲，隊友靠著清壘的二壘安打一度追平比分，也讓陳柏毓逃過敗戰。在老虎3A奮戰的「台灣怪力男」李灝宇，今日擔任先發三壘手、第4棒。可惜今日打擊手感冰冷，前三打席分別為高飛球出局、游擊滾地與一次三振。雖然8局下選到一次保送上壘，但李灝宇隨後嘗試盜二壘失敗。今日總計繳出3打數0安打，賽後打擊率略微下滑至.167。