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▲寧寧轉發黑人影片幫Karina慶生，引起許多粉絲不滿。（圖／寧寧IG）

▲寧寧回應Karina慶生爭議，委屈說「再也不玩抽象了。」（圖／寧寧IG）

韓國女團aespa隊長Karina昨（11）日度過26歲生日，中國籍成員寧寧在社群為了幫她慶生，轉發了一隻「黑人拿著Karina照片」唱歌的影片，沒想到動態曝光後，卻招來許多粉絲反彈，認為行為相當不尊重本人，直言畫面看得令人不適，為此寧寧委屈發聲：「再也不玩抽象了。」Karina昨日歡慶26歲生日，成員寧寧特地在社群平台轉發一段慶生影片，畫面中是一群黑人拿著Karina的照片幫她慶生，因為其中有他們親Karina照片的片段，因此許多粉絲看到後直說：「超不舒服」，認為寧寧身為公眾人物不該這樣帶頭分享這種影片。為此寧寧事後委屈的上傳一張哏圖，「我再也不玩抽象了，第一沒有人能懂我的幽默，第二真的有人把我當傻子。」被認為是為Karina爭議作出回應，接著她也分享了姊妹慶生照，美翻許多網友。而寧寧本次玩哏爭議也吸引許多網友留言，「所以有些人看到自己朋友出現在上面會覺得好笑，看到自己偶像在上面就會沒辦法接受，真可悲」、「我覺得超好笑，一定是感情夠好才能這樣鬧」、「轉發這個本身沒什麼，但這類非洲客製祝福團隊是有些爭議」、「又不是她買的影片，她只是覺得好笑轉發而已。」