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香港歌后鄧紫棋於9日起在台北大巨蛋舉辦一連四天的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，吸引數萬歌迷購票前往現場一睹芳容，為了把當下的記憶給永遠保存下來，許多人會舉起手機錄影，不過卻有網友在演唱會結束後，在Threads上發文透露自己因為臉盲，誤把前面觀眾的手機畫面當成鄧紫棋本人，超搞笑畫面曝光後甚至吸引本人回應：「我要笑死了。」一名網友在Threads分享了自己參加鄧紫棋演唱會的影片，因為距離舞台其實有一段距離，讓他難以清楚看見台上的鄧紫棋，再加上前排觀眾高舉手機錄影，讓他一時誤會，把對方手機裡的畫面當成真正的本尊，還舉起手機拍的很開心，直到一段時間過後才發現自己拍的根本就是對方的手機螢幕，「眼盲的下場，我竟然把別人的手機螢幕當作是鄧紫棋本人。」貼文曝光後立刻在Threads上引發熱議，不少網友笑翻留言「沒事啦，我前年看周杰倫也錄成攝影師了」、「是不是速攻藍莓吃太少」、「整個影片沒有鄧紫棋卻又都是鄧紫棋」、「那個角度也太好了吧」、「我是拍大螢幕，回家看才發現錄到：大、中、小。」更有趣的是，這則貼文甚至釣出本尊鄧紫棋親自現身留言，她幽默回覆「我要笑死了」，展現親民一面，因為這是鄧紫棋睽違一年再次回應Threads留言，讓許多網友紛紛笑說「這能不能算是一種因禍得福？」