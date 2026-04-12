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▲▼田曦薇的肌肉線條相當明顯，與她甜妹的臉蛋形成反差。（圖／微博＠愛吃飯的薇薇）

▲田曦薇在片場經常扛其他男演員，超狂力氣每次都讓大家驚呆。（圖／微博＠遊樂追星海）

28歲中國女星田曦薇近日靠古裝劇《逐玉》爆紅，她的精壯身材也引發討論，田曦薇不僅在片場能背起190公分高的張凌赫，還扛得動半隻豬肉，讓粉絲訝異。近日田曦薇穿著露背禮服出席活動，轉身跟粉絲揮手時，更露出超狂肌肉線條，許多觀眾直接看呆，開玩笑直呼：「這確定不是P的嗎？」田曦薇擁有圓滾滾大眼，五官嬌小可愛，但她本人卻是不折不扣的肌肉女。先前參加綜藝節目時，田曦薇挑戰鋸木頭，當時穿著無袖上衣的她，就露出非常結實的肌肉線條；近日田曦薇則穿著一件露背的旗袍禮服出席活動，她一轉身，精壯肌肉藏不住，讓粉絲看了都驚呼：「小田的肌肉真不是蓋的」、「這確定不是P的嗎」、「這身材和臉蛋，好反差啊」。田曦薇也因此成為「萌妹臉、金剛身」的代表，而她在《逐玉》中飾演殺豬女樊長玉，就有許多搬豬肉的鏡頭，田曦薇也全都親自上陣，甚至還背起高她20幾公分的張凌赫，讓張凌赫也驚訝直呼：「第一次有女孩子能把我背起來」，田曦薇也因此被稱讚是「天選樊長玉」。據悉，身高168公分的田曦薇體重居然只有40公斤左右，她為了還原《逐玉》中，女主角力大無窮的形象，還在開拍前就特別進行了3個月的體能特訓，包含深蹲、舉重、負重奔跑等項目，讓她手臂肌肉線條變得更加明顯；不僅如此，田曦薇還在武術指導的訓練下，提前苦練棍術刀法，讓她的打戲呈現地更加乾淨俐落，成為全劇亮點之一。