肯德基跟上美國到韓國的「無骨炸雞」風潮，推出整塊雞腿肉去骨製成「爆脆無骨雞腿霸」全新主餐，今（12）日大方請吃免費新品，只要帶著任一形式之有骨雞腿，前往全台17間指定門市、每店限量100份，總共1700份「爆脆無骨雞腿霸」免費吃，詳細領取方法一次整理，看完快出門排隊了。

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肯德基：免費請吃「爆脆無骨雞腿霸」1700份！門市領取方法一覽

肯德基今天有「肯德基爺爺為你去骨」KFC全新服務，一日限定「免費送炸雞」活動，號召民眾快領「爆脆無骨雞腿霸」1700份兌換券。

時間：今天4月12日（日）11:00-12:00

領法：只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台17間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品「爆脆無骨雞腿霸2入」。

規則：
1、現場將依序發送兌換券；
2、每人限領取乙張，每張可兌換「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券乙份（市價124元）；
3、餐點兌換完畢後由門市服務人員回收兌換券；
4、餐廳不回收消費者攜帶之任一形式有骨雞腿。

門市：全台指定門市17間（每店只有100份送完為止）

「台北」南京東二、承德、內湖

「新北」板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正

「桃園」中壢環中東、桃園大興西

「新竹」新竹新豐、新竹中正

「台中」台中文心、台中公益

「台南」台南東門、台南中華

「高雄」高雄站前、鳳山五甲一

肯德基全新推出的「爆脆無骨雞腿霸」，主打將整塊雞腿肉去骨後、外層裹上爆脆酥炸的外皮，標榜是有別於現有雞柳條的主餐新品。現在有爆脆無骨雞腿霸「買5送1」優惠299元可嚐鮮。

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」單個71元、A餐「爆脆無骨雞腿霸 x 2＋中份香酥脆薯＋中杯百事可樂」180元、XL餐「爆脆無骨雞腿霸 x 2＋咔啦脆雞＋小份香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋中杯百事可樂」242元。

▲肯德基新品「爆脆無骨雞腿霸」，單個71元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基新品「爆脆無骨雞腿霸」，單個71元。（圖／肯德基提供）
拿坡里：買6炸雞「免費送」6顆蛋塔！

拿坡里鐵粉敲碗成功！開賣後一度熱銷缺貨的經典原味蛋塔，現在回歸加入優惠組合，拿坡里表示，4月10日至4月29日開吃炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元，（西湖店不適用）。

▲拿坡里外帶或內用買「6塊炸雞送6顆蛋塔」。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）
▲拿坡里外帶或內用買「6塊炸雞送6顆蛋塔」。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...