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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平今（12）日在主場對陣德州遊騎兵隊，擔任先發第1棒、指定打擊。大谷在1局下首打席便發威，敲出本季個人第4支全壘打，這不僅是他今年第1支首局首打席全壘打，更將他連續比賽出壘紀錄推升至「45場」，再度刷新昨日剛創下的日本選手大聯盟新猷。面對遊騎兵隊平均球速達97.6英哩（約156.6公里）的25歲火球右投萊特（Jack Leiter），大谷翔平毫無懼色，在第1局首打席就逮中機會掃出左中外野全壘打。這支全壘打飛行距離達134公尺，擊球初速104.5英里，瞬間讓道奇體育場陷入沸騰。這一轟是大谷翔平生涯第25支「首局首打席全壘打」，也是他本季在主場的首轟。值得一提的是，遊騎兵隊儼然成為大谷最喜愛的對手之一，這支全壘打是他職業生涯對陣遊騎兵的第22轟，與運動家隊並列為他擊出最多全壘打的球隊。大谷翔平自去年8月起，跨季連續出壘場次正式來到第45場。他在昨日才剛超越由傳奇前輩鈴木一朗在2009年創下的連續43場上壘的日本紀錄，今日則繼續將這項「大谷障礙」向前推進。雖然開季前6場主場賽事中，大谷遭遇打擊率僅.167且長打、打點均掛零的短暫低迷，但自4月初客場征戰華盛頓國民隊與多倫多藍鳥隊起，他的手感徹底爆發。統計近期7場比賽，大谷敲出10支安打，打擊率突破3成，並帶有3支全壘打與8分打點。