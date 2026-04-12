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美伊戰爭出現曙光，台股多頭持續反攻，4月10日收最高點35417.83點，再度改寫台股最高收盤價點位，大漲556.67點，漲幅1.6%，外資中斷連6賣，買超1884.57億元，為今年來單週買超最高金額。由於晶圓龍頭台積電法說將登場，市場對於法說內容抱以樂觀期待，也預期資本支出有望持續上修，專家也預估，可望進一步推升大盤指數有所表現，具有題材性、成長性的AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭大廠走勢更是台股走揚重要指標。在地緣政治這個最大不確定因素暫時止穩後，3大法人回補力道鮮明，自2月底以來再度出現3大法人攜手買超態勢，外資中斷連6賣，單周買超1884.57億元，為今年來單週買超最高金額，自營商也終止連7週站在賣方趨勢，單週回補613.55億元，投信則是推進連續買超週數來到第9週72.64億元，3大法人合計買超2570.76億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，下週晶圓龍頭大廠法說將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，3月營收4151.91億元，年增45.2%，首季營收1.1341兆元，年增35.1%，讓市場對於法說內容抱以樂觀期待，也預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程之下，能維持資本支出於高檔，進而帶動設備採購需求，也可望進一步推升大盤指數有所表現。由於特斯拉執行長馬斯克日前宣布將打造超大型半導體工廠(Terafab)，該計畫的推動源自對單靠外部供應鏈已無法應付快速上升的AI晶片需求的認知，也再次凸顯即便週晶圓龍頭大廠已提高資本支出與加快建廠速度仍無法滿足市場強勁需求。郭明玉分析，推估晶圓龍頭大廠2027年資本支出看升至650至700億美元，主要因N2/A16能沿用舊節點的設備比例減少，以及導入GAA與晶背供電架構，有更多EUV投入。由於先進製程需求超過供給達15%至20%，晶圓代工本身亦成產能主要瓶頸。郭明玉認為，目前美伊戰爭進入停火談判觀察階段，台股順勢大幅反彈，預料具有題材性、成長性之AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭大廠走勢視為指數走揚重要指標。郭明玉並建議，台股投資持續聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件包括電源、散熱、CCL/PCB、軍工、機械零組件、金融保險等強勢族群。