近期台灣迎來一段高溫悶熱的天氣，白天高溫動輒飆破30度，不過在夏天逐步接近時，氣象專家林得恩提醒，周五至下周三（4月17日至4月22日），評估將有1至2波冷空氣再度南下，且下周三後「降雨訊號」明顯，特別是下周五、下周六（4月24日、4月25日）降雨強度最大

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林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天至下周六（4月12日至4月25日）的天氣預報顯示，前期氣溫普遍均較氣候平均值略高，今天至周二（4月14日）達到最高溫，全台白天30度以上，南台灣上看36度。

▲今天至下周六的天氣預報顯示，前期氣溫偏高、少雨，後期有冷空氣降溫、降雨機率提高。（圖／林老師氣象站臉書）
▲今天至下周六的天氣預報顯示，前期氣溫偏高、少雨，後期有冷空氣降溫、降雨機率提高。（圖／林老師氣象站臉書）
林得恩提及，周五至下周三預計將有1至2波較冷空氣南下，雖不能說到「冷」的程度，但至少是「涼」的等級，尤其是4月19日至4月20日降溫最明顯，「備妥薄外套有其必要」，4月23日之後，則再度回歸於接近氣候平均值。

至於降雨部份，由於中前期環境水氣減少影響，降雨機會普遍偏低，就算降雨，也以小雨形式最多；後期，尤其是4月22日至4月25日降雨訊號最為明顯，又以4月24日、4月25日的降雨強度最大，需再持續追蹤關注。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...