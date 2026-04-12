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🟡7-ELEVEN

▲7-11門市指定飲品買2送2、第2杯10元至4月12日。（圖／7-11提供、記者整理）

▲7-11線上寄杯推出「黑色情人節」優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11線上咖啡優惠至5月底。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

兌換時效至2026年4月25日

▲全家咖啡在APP有買一送一好康，但兌換時效相當短期，需多留意。（圖／翻攝畫面）

▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）

🟡星巴克

▲星巴克買一送一uniopen卡友獨享，4月13日周一限定。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

▲萊爾富APP寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）

▲萊爾富拿鐵全系列第2杯5元。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

🟡85度C

▲85度C周五咖啡日，中大杯咖啡系列第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎推出新品「地中海醇萃美式」，中杯65元。（圖／業者提供）

天氣漸熱，提神冰咖啡先備起來。；星巴克買一送一uniopen卡友周一限定。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（4月12日至4月18日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾濃焙茶拿鐵／濃抹茶拿鐵第2杯10元，5.4折（原價75元、特價38元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾青梅冰茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾特選美式／特選拿鐵12杯520元，5.4折（原價80元、特價43元）◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）星巴克買一送一uniopen卡友獨享，4月13日周一限定，使用 uniopen 聯名卡買大杯以上同品項第2杯免費，交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，周三至周五（4月15日至4月17日）使用外送平台foodomo，買特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂皆享買一送一。◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）周三（4月15日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（4月18日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。全聯「分批取」期間限定，，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。路易莎近期推出新品「地中海醇萃美式」，將義大利初榨橄欖油融合美式咖啡，入口溫潤、口感更柔滑，中杯嘗鮮價65元。