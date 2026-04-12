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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（12）日再度震撼道奇球場！在主場面對德州遊騎兵隊的比賽中，大谷擔任先發第1棒指定打擊，首局首打席便轟出陽春全壘打，將連續上壘紀錄推向45場。這不僅讓他刷新了昨日才寫下的日本球員新猷，更在道奇球隊歷史排名中一口氣超越兩位名人堂傳奇。在遊騎兵隊先頭打者尼莫（Brandon Nimmo）開轟先馳得點後，大谷翔平隨即在1局下展現「先頭打者全壘打」回敬對手。面對右投萊特（Jack Leiter），大谷冷靜選球後，鎖定第四顆時速約140公里的內角滑球，一棒掃入右外野看台。這球展現了大谷對內角球處理能力的再進化。美媒指出，大谷本季改用「挖頭球棒」後，揮棒操作性更高，面對過去被視為長打死角的內角伸卡球或滑球，如今都能精準應對，讓對手防不勝防。大谷翔平今日達成連續45場比賽上壘，正式改寫了由他昨日才剛超越的鈴木一朗（44場）紀錄。此外，在道奇隊史紀錄中，他一口氣超越了布魯克林時代的兩位傳奇球星——1919年的扎克·惠特（Zack Wheat）與1934年的倫·科內基（Len Koenecke），升上隊史單獨第5位。若以洛杉磯時代（1958年遷址後）計算，大谷目前的紀錄高居隊史第3。目前距離隊史最高紀錄——1954年史奈德（Duke Snider）的58場還差13場。大谷對此維持一貫的淡然態度，表示只需「摒除雜念，像作業一樣穩定發揮」即可。除了場上的全壘打，大谷回到休息室後與隊友羅哈斯（Miguel Rojas）的互動也成為焦點。兩人現場示範了新的慶祝手勢：雙手比出像愛犬「Decopin」（Decoy）耳朵形狀的動作，並向看台揮手微笑，這段可愛的「Decopin Pose」隨即在社群媒體引發熱議，球迷紛紛留言大讚：「太帥又太萌了！」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後再次稱讚大谷的打擊紀律：「他非常清楚上壘的價值。即便對手攻勢謹慎，他也能保持冷靜，不強行出棒。這種穩定性是他能不斷改寫歷史的關鍵。」