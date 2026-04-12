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CoCo都可：聯名白沙屯媽祖！2杯66元起喝粉紅超跑紙杯、拿勇字保冷袋

▲CoCo都可聯名白沙屯媽祖，開搶粉紅超跑紙杯、勇字保冷袋，還有幸運籤詩封膜。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲喝CoCo手搖飲料還能抽幸運籤詩，財運、事業、學業、福氣、緣分隨手來。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

肯德基：「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」7折！雞腿堡免百元

▲肯德基「5炸雞＋4蛋撻」保庇澎湃桶388元優惠。（圖／肯德基提供）

旺萊山：白沙屯媽祖聯名禮盒！送媽祖馬克杯、「勇健」小神衣掛飾

▲白沙屯媽祖周邊商品很搶手。（圖／旺萊山提供）

▲旺萊山聯名推出祈願禮盒，有機會獲得白沙屯媽祖周邊。（圖／旺萊山提供）

拱天宮白沙屯媽祖今（12）日（農曆2月26日）晚上11時55分起駕，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理瘋媽祖優惠，CoCo都可表示，聯名粉紅超跑飲料2杯66元起；肯德基表示，「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」桶餐組合打7折、花生熔岩咔啦雞腿堡一顆免百元；還有白沙屯媽祖x旺萊山聯名禮盒送媽祖馬克杯、「勇健」小神衣掛飾。白沙屯媽祖今晚起駕，手搖飲料CoCo都可以「勇往直前，一路順發」為主題，打造「杯裝好運、袋裝福祿」，過爐加持的聯名商品有夠搶手，官方表示，即日起至4月20日，開喝「順發優惠」雙杯打氣組，全台街邊店推出臨櫃購買、都可訂線上訂餐三組超值優惠（數量有限，敬請把握），實際依各門市為準：◾️：任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。◾️：2大杯粉角奶茶(L)＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。◾️：任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個。把粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色都變成「聯名紙杯身」共三色超搶眼；搭配象徵傳統求籤文化的5款「幸運籤詩杯膜」，開抽財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意；搭配擁有保庇力量的「勇字保冷袋」有2杯與4杯容量款式，喊起「進啦！」更有力。肯德基也全力應援白沙屯媽祖盛事，4月7日至4月20日限時兩週推出「瘋媽祖 挺你大吉」應援優惠。◾️（原價551元，約7折）◾️「（原價254元）平均一顆免百元◾️（原價514元）旺萊山攜手白沙屯媽祖推出期間限定聯名活動，打造蘊含「勇氣與人情味」的禮盒與周邊商品；還在嘉義民雄總店、愛情大草原分店、及台北迪化街分店，三間門市設立「好運旺旺萊祈福牆」，讓民眾現場寫下小卡祈福。◾️「好運隨行」禮盒：旺萊貓鳳梨酥9入，贈媽祖聯名提袋（市價100元）與擲筊吊飾（市價150元）。◾️「順心共行」禮盒：鳳梨醱酵液2入，贈媽祖馬克杯（市價380元，共2款隨機贈送）◾️「勇建前行」加碼贈：聯名期間Dr. Liu劉醫師保健系列商品滿3,000元，贈「勇健」不織布提袋（市價200元）；前1,000名消費滿額，加贈限量小神衣掛飾（市價150元）。