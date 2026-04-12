我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平今（12）日再次讓全美體育主播激動到無話可說！在對戰遊騎兵的比賽首局，大谷敲出一發震撼全場的平分首局首打席全壘打，讓轉播當地的體育主播甚至驚訝到屏息長達17秒。這一轟不僅宣告大谷本季首度在主場開砲，更將他的連續出壘紀錄推向45場，正式向大聯盟塵封77年的傳奇紀錄邁進。比賽首局，在遊騎兵隊尼莫（Brandon Nimmo）先開轟領先後，大谷翔平隨即回敬一記暴力全壘打。當這顆時速極快的球飛向右外野深處時，道奇官方轉播台「SportsNet LA」的主播尼爾森（Stephen Nelson）在驚呼：「大谷打向右外野深處！比分追平了！」後，竟整整17秒沒有說話。在長達17秒的沈默後，尼爾森語帶讚嘆地吐出一句話：「今日賽前大家才在討論大谷本季在主場缺乏長打，結果他就用最完美的方式打破了沈默。」這席話精準捕捉了全場觀眾從震驚到沸騰的情緒。在此之前，大谷本季前3支全壘打與大部分長打皆是在客場產出，這一轟正式宣告他在道奇球場的火力解封。大谷翔平在昨日超越鈴木一朗的43場連續出壘紀錄後，今日將個人生涯新高推向「連45場出壘」。這項壯舉讓他成為日本球員在大聯盟史上的第一人，但他追逐歷史的腳步並未停下。根據紀錄，大聯盟史上最長的連續出壘紀錄是由「最後的4成打者」泰德·威廉斯（Ted Williams）在1949年所創下的84場，至今已高懸77年。大谷目前距離這項神級紀錄還差39場。而在道奇隊史部分，他正逼近1954年由瓊斯（Jones）創下的58場隊史紀錄，以及2000年格林（Shawn Green）所保持的洛杉磯時期53場紀錄。儘管全美媒體都在為他的紀錄瘋狂，大谷本人仍維持其招牌的淡定心態。他在賽後受訪時重申，紀錄的延伸主要歸功於選到大量保送，並表示：「想法很單純，該保送就保送，好球過來就揮棒，把每一打席當作一項作業來執行就可以了。」隨著大谷翔平的火力重回主場，加上他對選球與長打的極致平衡，全大聯盟都在屏息以待，看這位當代傳奇能否在今年賽季打破這項塵封大半個世紀的歷史天檻。